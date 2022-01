Con un rialzo del +75% in una settimana ePrice si guadagna la scena a Piazza Affari, ma il pericolo di ulteriori ribassi non è ancora alle spalle

La notizia che ha fatto volare le quotazioni di ePrice è quella che vede la Negma, società di investimento di Dubai, interessata al risanamento dell’azienda italiana. In particolare, la manifestazione d’interesse prevede una ripatrimonializzazione della società finalizzata a trasformarla in un’investment company. Facendo seguito a questa notizia, con un rialzo del +75% in una settimana ePrice si guadagna la scena a Piazza Affari. Tuttavia, il pericolo di ulteriori ribassi non è ancora scampato. Di questo, però, ce ne occuperemo nelle prossime sezioni.

Al momento ricordiamo che il titolo ePrice è inserito nella black list della Consob in quanto la sua posizione finanziaria netta è negativa, anche se negli ultimi mesi è andata migliorando.

Riguardo questo titolo un aspetto molto importante è legato alla volatilità. ePrice, infatti, è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 22% a settimana. Va notato che non si tratta di un comportamento eccezionale. La volatilità settimanale di ePrice, infatti, è stata stabile nell’ultimo anno, ed è stata superiore al 90% dei titoli italiani. Questa eccessiva volatilità è certamente legata alla bassa capitalizzazione del titolo (circa 12 milioni di euro) e agli scambi sottili che, in condizioni normali, giornalmente sono stati inferiori ai 10.000 euro.

Ovviamente nel corso della settimana appena conclusa gli scambi sono saliti vertiginosamente con una media di controvalore pari a oltre 1 milione di euro.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un titolo sul quale il rischio di movimenti molto violenti è molto alto. Questa caratteristica lo rende particolarmente inadatto a chi non ama il rischio in Borsa. Prestare, quindi, molta attenzione.

Con un rialzo del +75% in una settimana ePrice si guadagna la scena a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 0,0307 euro in rialzo del 2,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Nei precedenti report avevamo indicato in area 0,0175 euro il supporto chiave da monitorare. Bene, le quotazioni hanno segnato un minimo proprio su questo livello e poi sono ripartire prepotentemente al rialzo.

Tuttavia, non bisogna farsi confondere dal rialzo settimanale del 75%. Le quotazioni, infatti, si sono fermate proprio sul primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 0,0311 euro. Settimana prossima, quindi, sarà decisiva. La rottura di questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,0569 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare verso obiettivi posti in area 0,01 euro.