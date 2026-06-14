Limiti all’uso e prelievi di contante: le novità di legge 2026 da conoscere

Il panorama normativo legato all’utilizzo del denaro contante in Italia richiede sempre una certa attenzione per evitare di incorrere in pesanti sanzioni. Nel 2026, il quadro delle regole unisce la necessità di contrastare l’economia sommersa con la gestione quotidiana di acquisti e prelievi. Se da un lato l’Unione Europea si sta muovendo verso un tetto massimo armonizzato di 10.000 euro (che diventerà pienamente operativo dal 2027), l’Italia mantiene la sua linea più stringente.

Ecco una panoramica chiara sulle soglie in vigore quest’anno e su come gestire correttamente i propri risparmi ed evitare sanzioni.

Pagamenti in contanti: la soglia limite nel 2026

Per tutto il 2026, il limite massimo per il trasferimento di denaro costante tra soggetti diversi. siano essi privati, professionisti o aziende – resta fissato a 4.999,00 euro. Da bene vedere la regola per la quale a partire da 5.000 euro inclusi, scatta l’obbligo tassativo di utilizzare strumenti di pagamenti tracciabili, come bonifici, carte di credito, di debito o assegni non trasferibili.

Questa soglia si applica a qualsiasi tipo di transazione: dall’acquisto di un’auto usata tra privati, al saldo della parcella di un professionista, fino alle donazioni o ai prestiti tra familiari. La legge vieta espressamente il cosiddetto frazionamento artificioso: non è possibile dividere un unico pagamento da 6.000 euro in due tranche in contanti da 3.000 euro a breve distanza di tempo al solo scopo di aggirare il limite. È invece perfettamente legale il pagamento misti: ad esempio, saldare una spesa di 5.500 euro pagando 4.000 euro in contanti e i restanti 1.500 euro con un bonifico o carta di debito.

Le sanzioni per chi viola questa norma sono severe e colpiscono sia chi effettua il pagamento sia chi lo riceve, partendo da un minimo amministrativo di 1.000 euro per le transazioni sotto i 250.000 euro. L’unica vera deroga di rilievo riguarda il settore del turismo: gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio possono accettare contanti fino a 15.000 euro da cittadini stranieri non residenti in Italia, a patto di rispettare specifici adempimenti e comunicazioni verso l’Agenzia delle Entrate.

Prelievi e versamenti sul conto: cosa succede in banca?

Un dubbio comune riguarda i movimenti sul conto corrente: esiste un limite per prelevare o versare contanti? La risposta è no, la legge non pone limiti quantitativi, poiché spostare i propri soldi non costituisce un pagamento tra soggetti diversi. Tuttavia, scattano i controlli della normativa antiriciclaggio.

Se i prelievi mensili superano complessivamente i 5.000, la banca può chiedere di giustificare la destinazione dei fondi di sicurezza interna. L’automatismo vero e proprio scatta invece a 10.000 euro nello stesso mese solare: in questo caso, l’istituto è obbligato a inviare una segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Rifiutarsi di rispondere non comporta una sanzione immediata, ma legittima la banca a segnalare l’operazione come “sospetta”, con il rischio di accertamenti fiscali. Resta infine fermo un principio: anche se prelevi legalmente più di 5.000 euro, non potrai comunque usarli in un’unica soluzione per acquisti superiori alla soglia limite di 4.999,99 euro.