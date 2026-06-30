INPS aggiorna la domanda per l’assegno sociale: c’è una funzione che molti aspettavano da tempo

La richiesta di assegno sociale passa da semplice procedura telematica a vero e proprio percorso guidato digitale. L’INPS, spinta dagli obiettivi del PNRR, ha rivisto l’interfaccia e la logica dei controlli, con l’idea di ridurre gli errori in fase di compilazione e accorciare drasticamente i tempi di istruttoria.

Il nuovo flusso per l’assegno sociale ordinario mette al centro i dati precompilati, i messaggi di supporto contestuali e una serie di verifiche bloccanti che mirano a filtrare a monte le domande chiaramente prive dei requisiti.

Per chi si occupa di pianificazione economica familiare, e in particolare per gli anziani con redditi bassi o nulli, queste novità non sono solo un cambio di modulo: incidono sul momento in cui l’assegno arriva in pagamento e sulla prevedibilità dei tempi, due variabili fondamentali per gestire con lucidità un bilancio già fragile.

Perché l’INPS cambia la procedura per l’assegno sociale

Le modifiche alla domanda di assegno sociale nascono dal progetto “Istruttoria assegno sociale”, inserito nel PNRR, con l’obiettivo di digitalizzare davvero il percorso del cittadino e ottimizzare le risorse interne dell’ente. In logica economico‑amministrativa significa ridurre il costo unitario di ogni pratica, limitare le richieste di integrazione documentale e concentrare il lavoro degli operatori sulle posizioni con reale possibilità di esito positivo.

È importante chiarire che l’intervento riguarda l’assegno sociale ordinario, categoria 078, e non tocca l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044), che continua a seguire il vecchio iter. Per i potenziali beneficiari questo crea un doppio binario procedurale da conoscere, soprattutto se si sta ragionando su più prestazioni in parallelo nell’ambito di una strategia di protezione del reddito in età avanzata.

Dati precompilati, messaggi di supporto e gestione dei casi familiari complessi

Il nuovo modulo online introduce la precompilazione di alcuni dati anagrafici, come stato civile e cittadinanza, attingendo direttamente dagli archivi INPS. Dal punto di vista dell’utente questo si traduce in meno rischio di errori formali; per l’Istituto significa maggior coerenza delle informazioni e, in prospettiva, minori contenziosi legati a incoerenze dichiarative.

Un altro passaggio chiave è l’inserimento di messaggi di supporto che compaiono nei punti critici della compilazione. Chi è separato o divorziato trova ora istruzioni precise su come indicare assegni di mantenimento e altri flussi economici collegati. L’eliminazione dei limiti tecnici al numero di provvedimenti giudiziari caricabili consente, inoltre, di rappresentare correttamente situazioni familiari articolate, riducendo il rischio che una documentazione incompleta rallenti o pregiudichi il riconoscimento dell’assegno.

Requisito dei 10 anni di soggiorno e controlli per cittadini extracomunitari

Sul piano dei requisiti sostanziali, la novità più rilevante riguarda il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni, uno dei filtri principali per l’accesso all’assegno sociale. La procedura introduce controlli bloccanti: se la data di inizio soggiorno non consente di raggiungere il requisito, il sistema impedisce di proseguire. Per il richiedente questo può apparire rigido, ma in realtà evita attese inutili e consente di impostare piani economici alternativi senza affidarsi a esiti improbabili.

Per i cittadini extracomunitari l’INPS attiva un dialogo automatico con l’archivio PE.SO. di ArcaNet, verificando in autonomia la presenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo valido. In caso positivo, i relativi dati vengono acquisiti e precompilati, riducendo il numero di documenti da reperire e il rischio di errori che potrebbero sospendere o rallentare la pratica.

Dichiarazioni finali, verifica automatica del reddito e impatto sui tempi

La parte conclusiva del percorso è dedicata alle dichiarazioni di responsabilità: il richiedente conferma la veridicità dei dati e prende atto degli obblighi di comunicazione su variazioni reddituali, assenze dall’Italia e ricoveri in strutture pubbliche. In chiave economico‑finanziaria questo passaggio ricorda che l’assegno sociale non è un diritto cristallizzato, ma una prestazione legata a condizioni che vanno monitorate nel tempo.

La vera svolta, però, arriverà con l’aggiornamento della sezione reddituale: l’INPS punta a incrociare in automatico le autodichiarazioni con l’archivio unico dei redditi, restituendo un’indicazione immediata sulla sussistenza dei requisiti economici. Per famiglie e anziani in condizioni di fragilità, questo significa poter capire quasi in tempo reale se l’assegno sociale può rientrare nel proprio equilibrio di bilancio, senza dover attendere mesi per una risposta formale.