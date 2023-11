Lidl stupisce tutti con questi 3 prodotti pazzeschi dal prezzo imbattibile: perfetti anche come idee regalo 

Ogni settimana Lidl ama stupirci con offerte davvero convenienti. Sconti non solo su alimenti e bevande, ma anche su piccoli elettrodomestici, abbigliamento e attrezzi per il fai da te. Vediamo 3 prodotti super convenienti da avere assolutamente o regalare per Natale.

Manca poco più di un mese all’arrivo del Natale ma già in città si avverte aria di festa. Le vetrine di alcuni negozi sono allestite per l’occasione e per strada si iniziano ad intravedere i primi addobbi.

Si comincia a percepire una certa frenesia. D’altronde i giorni di festa sono sempre momenti magici.

Quest’anno però non facciamoci cogliere impreparati e cerchiamo di pensare in anticipo ai regali di Natale.

Per risparmiare qualche soldino possiamo attendere venerdì 24 novembre e sfruttare le offerte del Black Friday. Un evento atteso da tantissime persone e che permette di fare dei veri e propri affari. Non solo i prodotti tecnologici ma anche l’abbigliamento, le scarpe e tanti altri articoli sono venduti a prezzi scontatissimi.

Per organizzare i regali di Natale attendere il Black Friday potrebbe essere una buona idea.

Lidl stupisce tutti con questi 3 prodotti pazzeschi dal prezzo imbattibile e super scontati

Ma per risparmiare qualche soldo non perdere anche i prodotti scontati che Lidl offre ogni settimana.

Parliamo di una azienda leader nel settore della grande distribuzione di origine tedesca. Una catena di supermercati distribuiti su tutto il territorio italiano e non solo. Infatti, Lidl è presente in 31 Paesi.

Non solo bevande, alimenti, articoli per la casa e per l’igiene, ma questo supermercato offre anche una vasta gamma di piccoli elettrodomestici, attrezzi, abbigliamento, ecc. Naturalmente tutti a prezzi super convenienti.

Non sai cosa regalare per Natale? Ecco qualche consiglio.

Idee regalo

Lidl stupisce tutti con questi 3 prodotti pazzeschi dal prezzo imbattibile e perfetti come idee regalo.

Se hai un amico o un parente goloso e che ama il cioccolato, ecco il set per fonduta di cioccolato elettrico, prodotto dal noto marchio SilverCrest. Oltre al piccolo elettrodomestico troverai anche 4 spiedini e la spatola. Il suo costo è di soli 14,99 euro.

Non lasciarti scappare questo Robot aspirapolvere al prezzo di 99 euro. Anche questo elettrodomestico è marchiato SilverCrest. Il robot ha 10 sensori antiurto e 3 sensori anticaduta. Inoltre, avrebbe fino a 70 minuti di autonomia e ben 56 modalità di pulizia.

Le giornate si fanno sempre più fredde, quindi questo generatore di aria calda Parkside potrebbe essere molto utile. Il prodotto ha 2 livelli di riscaldamento ed è utilizzabile anche come ventilatore. Costo 29,99 euro.