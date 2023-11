In Abruzzo alla scoperta di un nuovo Borgo più bello d’Italia: itinerario a breve raggio con una piccola spesa

La lista dei Borghi più belli d’Italia si arricchisce con 7 nuovi ingressi, piccoli centri affascinanti sparsi in tutto il Bel Paese. Uno è in Abruzzo, la meta perfetta per un weekend di novembre a piccoli prezzi.

C’è una new entry abruzzese tra i Borghi più belli d’Italia, il piccolo centro di Palena in provincia di Chieti. Incastonato tra i monti della Majella, conta appena 1500 abitanti, eppure è una delle tante espressioni dell’affascinante patrimonio culturale di cui l’Italia è ricca. Un tesoro che stiamo gradualmente riscoprendo. Eccoci dunque in Abruzzo alla scoperta di Palena.

La rete dei più belli d’Italia

Entrare a far parte della rete dei Borghi più belli d’Italia vuol dire sottoporsi a rigidi criteri di selezione. L’Associazione nasce nel 2002 proprio per valorizzare la bellezza e l’autenticità delle piccole realtà urbane che custodiscono preziose testimonianze storiche ed artistiche. La rete si compone, con i nuovi ingressi, di 361 comuni scelti in base a parametri molto selettivi. L’iter certificatorio è complesso e si basa su criteri di diversa natura a partire dal valore storico ed artistico del borgo.

Si estende poi a considerare la qualità della vita, la ricettività e la sostenibilità ambientale. Insieme a Palena sono entrati nel prestigioso circuito altri 6 comuni. Maccagno Imperiale in provincia di Varese, Badalucco nell’entroterra ligure, Giano dell’Umbria in provincia di Perugia, Monteprandone nelle Marche, Frigento in provincia di Avellino e Agira in Sicilia. Tutti borghi molto piccoli con non più di 2.000 abitanti nel centro storico e non più di 15.000 abitanti nell’intero territorio comunale.

In Abruzzo alla scoperta di Palena

Il vero punto di forza di Palena è la straordinaria bellezza del contesto naturalistico. Il borgo è immerso nel verde del Parco Nazionale della Majella e include un’area faunistica che ospita diversi esemplari dell’orso marsicano. Caterina, Margherita ed Iris, questi i nomi delle orse, sono una delle principali attrazioni della zona che ospita anche un museo dedicato al plantigrado. Dello straordinario patrimonio naturalistico che circonda il centro abitato fanno parte anche le orchidee che crescono spontanee nel territorio.

Sul borgo domina il Palazzo Ducale, di origine medioevale, costruito su uno sperone roccioso, con un colpo d’occhio straordinario sul territorio circostante. L’antica fortificazione ospita una pinacoteca, mostre fotografiche e il Museo geopaleontologico dell’Alto Aventino. Palena vanta anche un teatro, il Teatro Aventino, uno dei più piccoli d’Europa con 99 posti a sedere, ma con una stagione teatrale di tutto rispetto e una scuola di teatro con insegnanti professionisti. Nel territorio del borgo, alle pendici del monte Porrara, sorge l’Eremo della Madonna dell’Altare.

È uno dei tanti eremi celestiniani di cui è puntellato il territorio abruzzese. Un luogo di pace e serenità a 1300 metri di altitudine, ancora oggi molto frequentato. Oltre alle attività di trekking, gli amanti dello sport possono praticare il torrentismo nel fiume Aventino. I migliori ristoranti a Palena in cui gustare le specialità locali, secondo il giudizio degli utenti, sono: Ristorante Casa dell’Orso, Trattoria da Lucia e L’Eremo. Nel borgo ci sono anche diverse strutture ricettive con prezzi abbordabili (30/40 euro a notte a persona in doppia).