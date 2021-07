Luglio è il periodo ideale per celebrare i matrimoni rimandati per colpa del Covid e della pandemia. In questo periodo moltissime coppie decidono di sposarsi per sfruttare il caldo e la bella stagione, i prati verdi e il cielo azzurro. Se da un lato la tendenza è sempre più quella di feste bucoliche, raffinate ma semplici, dall’altro in molti di noi, giustamente, non vogliono rinunciare alla raffinatezza e allo stile.

Se tirare il riso in segno di buon auspicio è ormai passato di moda e vietato in molti luoghi, in molti di noi vogliono celebrare l’unione della coppia in un modo poetico, per questo vedremo qual è l’idea originalissima che renderà il nostro matrimonio poetico e romantico come una fiaba.

Una tendenza che diventa sempre più amata

Se da alcuni anni a questa parte non si possono più lanciare riso fuori dal luogo della cerimonia, le persone hanno escogitato diversi modi per non dover rinunciare al lancio tradizionale. C’è chi lancia petali di rosa, chi petali finti, coriandoli, glitter e origami.

Noi, però, oggi vogliamo proporre un “lancio” davvero meraviglioso, che renderà tutto estremamente poetico come in una fiaba. Proponiamo di soffiare bolle di sapone, sì, le stesse bolle che i bambini amano soffiare nell’aria per divertimento.

L’idea originalissima che renderà il nostro matrimonio poetico e romantico come una fiaba

I testimoni degli sposi dovranno procurare ad ogni invitato una confezione di bolle da soffiare. Quando gli sposi usciranno sul sagrato della chiesa o all’ingresso del palazzo comunale, sarà il momento giusto per iniziare a soffiare. Le bolle voleranno a centinaia nell’aria e esploderanno dopo pochi secondi, con un effetto romantico e poetico. Si tratta di una soluzione pulita ed ecofriendly, perché le bolle scoppiano senza lasciare macchie o residui e il sapone di cui sono fatte è biodegradabile.

Se cerchiamo un tocco di fiaba per il nostro matrimoni o quello dei nostri amici ecco l’idea originale che fa per noi.

