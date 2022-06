L’idea giusta per riciclare tutte le saponette di casa senza buttarle via ma creando con qualche piccola aggiunta dei detergenti eccezionali

Eravamo al supermercato a fare la spesa nei giorni scorsi quando ci è accaduto un episodio davvero piacevole e curioso. Nella corsia degli shampoo e dei docciaschiuma, un bimbo super attivo, vedendo delle saponette, se ne è uscito chiedendo alla mamma cosa fossero. In effetti, quasi tutti i nostri bambini sono cresciuti con i tradizionali flaconi, non sapendo neppure cosa siano le saponette. Magari qualcuno le ha incrociate nelle case dei nonni, forse più in versione profumata, nei cassetti dell’armadio, che non in quella detergente. Ma attenzione che c’è ancora uno zoccolo duro di italiani che preferisce utilizzare i saponi, dagli estratti naturali, piuttosto che affidarsi ai doccia schiuma industriali.

Testimonianza ne sono infatti ancora i banchi dei mercati rionali, che presentano saponette di tutti i generi. Se per caso ne abbiamo trovate in casa e non sappiamo cosa farne, ecco qualche suggerimento della nostra Redazione per un riciclo veloce e costruttivo.

Un detergente igienizzante davvero potente

L’idea giusta per riciclare tutte le saponette di casa e creare un detergente davvero valido, magari con l’aggiunta di qualche goccia di essenza naturale. Con qualche saponetta trovata in casa, potremmo creare anche noi un detergente naturale, ma molto potente. Perché aggiungeremo il limone, che sappiamo bene essere un validissimo alleato dell’igiene. Per prima cosa dobbiamo semplicemente riunire le saponette che abbiamo trovato e grattugiarle proprio come fossero delle carote. Stando ovviamente molto attenti a non rimetterci un dito per creare il detergente.

Dopo aver quindi sminuzzato le nostre saponette, prendiamo il classico barattolino del sapone mani dotato di dispenser. Prendiamo un limone e spremiamolo, aggiungendo un tappo di glicerina, che potremmo avere in casa, o da acquistare in farmacia. Mettiamo sul fuoco un pentolino con dell’acqua e non appena sarà prossima alla bollitura, versiamola direttamente nel dispenser in cui avremo inserito i precedenti ingredienti. Unica cosa a cui stare attenti in questa procedura è la possibilità che l’acqua bollente possa fondere il nostro contenitore. In questo caso allora possiamo utilizzare una vecchia brocca di vetro, per poi spostare il nostro detergente nella plastica. Attenzione, però a non usarlo subito, ma a far passare qualche giorno in modo che il sapone grattugiato si unisca perbene al resto della soluzione.

