Libretto Smart 540 al 4% contro conto di deposito, ecco quello che offre il rendimento maggiore

Poste italiane ha appena lanciato il nuovissimo Libretto Smart 540. Ecco come funziona quanto rende e come si comporta contro i migliori conti deposito delle banche a 18 mesi.

Se sei alla ricerca di un conto deposito che ti offra un rendimento sicuro, il Libretto Smart 540 di Poste Italiane potrebbe essere la soluzione. Si tratta di una nuova offerta dedicata ai titolari del Libretto Smart, il conto deposito online di Poste Italiane. La sua particolarità è la durata, 540 giorni, ovvero 18 mesi. Quanto si guadagna investendo in questo strumento e ci sono conti deposito bancari che offrono un rendimento maggiore? Scopriamolo in questo articolo.

Libretto Smart 540 al 4%: ecco come funziona

Il Libretto Smart 540 ti consente di accantonare una parte dei tuoi risparmi per 540 giorni, ottenendo un tasso di interesse del 4,00% annuo lordo. Questo rendimento è garantito a condizione che si attenda il rimborso del prestito, dopo 18 mesi e solamente sulla nuova liquidità accantonata. Il Libretto Smart 540 è un deposito non svincolabile, il che significa che non puoi ritirare il denaro prima della scadenza senza perdere gli interessi maturati

L’offerta è attivabile dal 15 novembre 2023. La nuova liquidità deve essere versata entro il 10 gennaio 2024, e prevede un importo minimo di 1.000 euro. Per aderire al Libretto Smart 540 devi essere già titolare di un Libretto Smart e di un conto corrente bancario associato, che puoi aprire online o in ufficio postale. Il prestito ha la garanzia di Cassa depositi e prestiti, CDP, quindi indirettamente dello Stato italiano

Libretto Smart contro i migliori conti deposito: ecco quello che rende di più

Libretto Smart 540 al 4% offre un rendimento interessante, ma è il più elevato del mercato a pari condizioni? Facciamo un confronto con i conti deposito a 18 mesi con i rendimenti maggiori. Abbiamo fatto una simulazione, ipotizzando di vincolare 10.000 euro per 18 mesi.

Ipotizziamo l’investimento della somma indicata nel Libretto Smart 540. Secondo il portale di Poste italiane, alla scadenza gli interessi che si ricaveranno, saranno di 437 euro al netto delle imposte, pari al 12,5%. Adesso confrontiamo questo risultato con un investimento in un conto deposito. Ci serviamo di uno dei tanti portali di confronto dei conti deposito. Il migliore al momento della scrittura di questo articolo offriva un tasso lordo del 5,30%, a cui deve essere applicata una imposta del 26%. Un investimento di 10.000 euro farebbe guadagnare circa 550 euro al netto della imposta fiscale.

Il rendimento non è l’unico parametro da tenere in considerazione

Il Libretto Smart 540 offre un rendimento inferiore rispetto ad altri conti deposito a 18 mesi. Tuttavia ha il vantaggio di essere garantito dallo Stato italiano e di non avere spese di apertura e chiusura. I conti deposito sono garantiti solo fino a 100.000 euro.

