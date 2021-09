Le vacanze sono giunte al termine ma nessuno ci vieta di organizzare qualche cena in compagnia dei nostri amici. Con il cielo di settembre che ci fa da sfondo, il bicchiere pieno di un buon vino fresco e il cibo preparato siamo forse pronti per affrontare settembre. E così tornando dalle vacanze tiriamoci su il morale con queste due semplici ricette originali. Alla fine “mal comune mezzo gaudio”, dice un detto. Quindi è sempre meglio condividere il triste rientro dalla ferie estive con qualcuno, in questo modo magari sopporteremo di più il ritorno. Però facciamolo con la pancia piena, ma non di una semplice pizza. Cerchiamo di essere creativi, di preparare delle buonissime ricette per salutare l’estate.

Vediamo allora un pochino cosa offre il ricettario. Non andiamo su qualcosa di troppo pesante, perché comunque il caldo è ancora presente. Puntiamo su qualcosa di leggero e sfizioso. Come ad esempio dei tortini di cous cous con merluzzo e pomodorini al finocchietto.

La prima cosa da fare è preparare il cous cous. Quindi prendiamo una pentola e mettiamo a cuocere circa 150 grammi di cous cous. Una volta cotto, prendiamo un frullatore e vi versiamo il cous cous, 150 grammi di merluzzo, una cipolla rossa e del bicarbonato. Aggiungiamo poi un pizzico di sale, 10 grammi di finocchietto spezzettato e un po’ di pepe nero. In una padella ora scaldiamo dei pomodorini, ogni invitato deve avere il suo. Ora versiamo il composto frullato in delle piccole pirofile da forno in ceramica e mettiamo tutto in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco che i nostri tortini sono pronti per essere serviti.

Possiamo accompagnare questi deliziosi tortini con dei panzerotti di melanzane. Una ricetta veramente gustosa e facilissima da fare. Prendiamo delle melanzane e tagliamole a fette tonde abbastanza spesse. Ora oliamo ogni fetta e passiamola poi in un piatto con del pangrattato e del parmigiano. Mettiamo ora le melanzane in forno per circa 10 minuti. Terminati i minuti le tiriamo fuori e le farciamo con della scamorza e del prosciutto crudo. Chiudiamo i nostri panzerotti e cuociamo per altri 10 minuti. E ora che la provola è bella filante possiamo tirarli fuori e servirli.

Ed ecco allora due ricette originali per salutare con gusto l’estate in compagnia degli amici.

