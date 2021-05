Capita spesso, quando dobbiamo scegliere quali piante crescere nel nostro balcone, che si faccia la differenza fra quelle commestibili e quelle decorative: ne esistono però alcune che possono essere inserite in entrambe le categorie. Ecco allora le 5 piante fantastiche e facili da coltivare che renderanno il nostro balcone un vero e proprio giardino delle favole.

La stevia

La prima delle nostre piante è sicuramente la stevia. Un’erbacea perenne tra le più note, le cui foglie vengono utilizzate per addolcire bevande e manicaretti, sostituendo così lo zucchero.

Questa pianta che si adatta perfettamente alla vita in vaso predilige terreni ben ossigenati ed esposti al sole. Marzo è il mese in cui è possibile piantarla e generalmente la si raccoglie in estate, evitando così il freddo e le basse temperature.

Le bacche di goji

Un’altra fantastica pianta, originaria dell’Asia e parente dei pomodori, che non può assolutamente mancare è quella delle banche di goji. Questo arbusto famosissimo per le sue proprietà nutritive deve essere coltivato in vasi capienti, dal terreno soffice e leggermente umido.

Un alberello bellissimo ed eccezionale che renderà il nostro balcone interessante e colorato: oltre che permetterci di godere gratis del suo fantastico super frutto.

Il mandarino cinese

Anche il mandarino cinese, o kumquat, è un’incredibile aggiunta al nostro balcone da favola.

Grazie a questo vivacissimo alberello, infatti, potremo dare ancor più colore al nostro balcone e raccogliere anche i suoi piccoli frutti agrumati dal sapore dolciastro.

L’alkekengio

Se poi vogliamo dare un tocco di originalità al nostro angolo di paradiso non possiamo dimenticarci dell’alkekengio: una sorprendente erbacea perenne che va a costellarsi di crisalidi rossastre al cui interno troviamo delle bellissime e buonissime bacche commestibili.

Un tocco originale e misterioso che aiuterà a creare quel “fattore sorpresa”, necessario per stupire anche i più ostinati.

L’hemerocallis

Per finire troviamo anche l’hemerocallis, un’erbacea totalmente commestibile che si raccoglie durante tutta l’estate. Di questa pianta potremo mangiarne sia le radici, molto simili a patate, ma anche le foglie e i fiori: una caratteristica che la rende un must-have in un giardino originale e sorprendente.

Erano queste le 5 piante fantastiche e facili da coltivare che renderanno il nostro balcone un vero e proprio giardino delle favole: un espediente semplice ed efficace per sbalordire sia i vicini che gli ospiti.