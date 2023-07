Lenzuola fresche e pulite in estate: quante volte cambiarle quando fa caldo e si suda tanto?

Con l’arrivo delle temperature più calde, c’è un’abitudine che dovremmo prendere molto seriamente: cambiare le lenzuola del letto. Ma per stare davvero comodo quante volte dovresti cambiare le lenzuola durante l’estate?

Non c’è niente di meglio di infilarsi in un letto fresco e profumato dopo una giornata afosa. In estate, il sudore e l’umidità ci accompagnano per tutta la giornata e una volta a letto vorremmo tenerli alla larga. Ma purtroppo, il sudore ci perseguita anche di notte e si accumula sulle lenzuola, causandoci non poco fastidio. Per non parlare del cattivo odore, ma può anche causare irritazioni cutanee e favorire la proliferazione di batteri.

Lenzuola fresche e pulite in estate, se sei allergico cambiale più spesso

Per evitare di trasformare il tuo letto in una serra di germi, sarebbe meglio cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana. Se soffri di allergie, come quella da acari della polvere, potrebbe essere necessario aumentare la frequenza dei cambi. Gli acari si moltiplicano più facilmente durante l’estate e tendono ad accumularsi nelle nostre amate lenzuola. Se vuoi mantenere la tua camera da letto un’oasi di freschezza e proteggerti dagli acari, allora cambia le lenzuola ogni 3-4 giorni.

Stessa cosa anche se non sei allergico ma vivi in una zona particolarmente umida o calda. Magari abiti vicino al lago o in una vallata dove l’estate tende a fare un caldo più appiccicoso. In questo caso, non esitare a cambiarle ogni volta che hai la sensazione che le lenzuola siano un po’ appiccicose. Quando ti svegli poco riposato e il sonno non è così ristoratore come dovrebbe è ora di cambiarle. Il tuo corpo è un meccanismo perfetto che sa consigliarti e suggerirti quando è il momento giusto per un cambio!

Fai attenzione al tessuto, scegli materiali traspiranti

La scelta delle lenzuola è importante quanto la loro frequenza di cambio. Scegli tessuti leggeri e traspiranti, come il cotone o il lino, che ti faranno sentire fresco e asciutto. Per il periodo estivo evita i materiali sintetici che possono trattenere il calore e farti dormire male. Scegliere il tessuto giusto agevola sicuramente il sonno, ma non la fatica del cambio delle lenzuola, è vero. Ma puoi trasformare questa attività così noiosa ma necessaria in un momento dedicato a te. Rilassati, metti una playlist e rendi il cambio delle lenzuola un momento di auto-coccole.

In conclusione, se vuoi lenzuola fresche e pulite in estate, cambia le lenzuola almeno una volta alla settimana. Ma soprattutto, rendi il cambio delle lenzuola un momento di relax e coccole per te stesso. Meriti di dormire nel comfort e nella freschezza che solo lenzuola appena cambiate possono offrire.

Lettura consigliata

3 capi di lino indispensabili per l’estate, i pezzi chiave che non possono mancare nel tuo guardaroba