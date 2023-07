Come fare soldi col turismo: in Italia è boom di turisti ed ecco 5 idee per guadagnarci

Ormai è un vero e proprio boom, i turisti, anche stranieri, sono tornati a visitare il Bel Paese in massa. Ecco 5 idee e start up che promettono ottimi guadagni. Terminata la pandemia, è riemersa la voglia di viaggiare, conoscere nuove mete, nuovi paesaggi e l’Italia sembra essere una delle destinazioni per eccellenza. Come si può sfruttare questa risorsa del settore terziario? Ecco alcune idee geniali che potrebbero produrre ottimi profitti. Come fare soldi col turismo? Ecco alcune idee.

Come fare soldi col turismo: il noleggio è al top

Arriva dal Giappone un’idea davvero furba che vede la partnership fra la compagnia aerea di bandiera e la multinazionale Sumitomo Corporation per quanto riguarda il progetto “Any wear, anywhere”. Spesso partiamo carichi di valigie pesanti piene di vestiti con cambio casual, outfit elegante, sneakers, scarpe con il tacco, cambio se piove, e anche un maglione per i Tropici…perché non si mai! I vestiti si potranno noleggiare on line anche un mese prima della partenza facendoli recapitare direttamente in hotel. La Japan Airlines con questa iniziativa punta a ridurre il carico dei bagagli e così facendo a diminuire le emissioni di CO2. Per quanto riguarda gli abiti non sono tutti di seconda mano, molti provengono da eccedenze di magazzino. Ecco dunque un’interessante business da copiare ai nipponici.

Viaggiare leggeri ed easy è ormai un imperativo: per le famiglie con bambini piccoli, ad esempio, è impegnativo dover partire con passeggino normale, passeggino da trekking, lettino da campeggio ed ovetto etc. Nessun problema perché in Italia alcuni siti permettono di noleggiare queste attrezzature per la prima infanzia direttamente nel luogo di destinazione. Si tratta di piattaforme ad hoc che nella maggior parte dei casi prevedono la consegna gratuita ed un costo giornaliero per l’articolo noleggiato.

Diventa un local o un travel advisor

La start up Holiders offre la possibilità a travel influencer, guide ma anche a privati cittadini che conoscono bene la città dove abitano, di diventare travel advisor. La piattaforma mette in contatto i viaggiatori ansiosi di compiere un’esperienza fuori dalle logiche del turismo di massa ed i local che dispenseranno consigli su come scovare luoghi inediti e curiosi del luogo dove abitano. Cosa ci guadagna il “travel advisor” ossia il local agente di viaggio non professionista? Una provvigione sui servizi acquistati dal viaggiatore dietro suo consiglio come voli, treni, soggiorni in hotel. Per gli Holiders (che deriva dalla crasi delle parole Holiday e Makers), cioè i local che consigliano ed organizzano le tappe del viaggio, il sito prospetta guadagni interessanti fino a 350 € a viaggiatore.

Destination Wedding Planner cosa fa?

Cosa fa esattamente un Destination Wedding? Organizza le nozze in altri Paesi rispetto a quelli di provenienza degli sposi. Ci sono moltissimi stranieri che anelano di celebrare le proprie nozze nel Bel Paese. Il Lago di Como,il Lago Maggiore ma anche le Isole con Taormina o la Costa Smeralda sono mete richiestissime da europei ed americani per pronunciare il fatidico “Sì”. Questa figura particolare di wedding planner si occupa del transfert di ospiti ed invitati, dell’accoglienza una volta arrivati in Italia con la prenotazione dei soggiorni, oltre a tutta la parte di organizzazione del matrimonio vera e propria. In aggiunta a competenze di planning è necessaria una buona padronanza dell’inglese o di un’altra lingua.

Pulizie di alloggi Airbnb

Oltre alla rinomata Cleanbnb che si occupa della gestione di alloggi airbnb per conto di privati, ci sono alcuni siti che danno la possibilità di svolgere le pulizie in case vacanza o appartamenti airbnb, pre e post ospiti. Ne è un esempio Taskrabbit, piattaforma sulla quale è possibile candidarsi per vari task dal montaggio mobili fino al servizio di pulizia per seconde case. Ecco, dunque, come fare soldi col turismo.

