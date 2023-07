Torcicollo, cervicale e collo bloccato in estate: la colpa è davvero dell’aria condizionata?

L’aria condizionata è una meraviglia d’estate, ci fa superare le giornate più afose. Ma molto spesso gioca brutti scherzi al nostro povero collo, o così sembra.

Quante volte ti sei svegliato con un fastidioso torcicollo dopo una notte passata sotto l’aria condizionata? Con questo caldo torrido in alcune parti d’Italia è impossibile dormire sonni tranquilli. Per fortuna quando le temperature non scendono neanche di notte esiste il nostro amato climatizzatore. Ma come evitare di svegliarsi bloccati e dormire sonni tranquilli? Vediamolo insieme!

Torcicollo, cervicale e collo bloccato in estate, la colpa è dell’aria condizionata?

La risposta è sì e no. L’aria fredda che colpisce il collo all’altezza della cervicale potrebbe irrigidire i muscoli, certo. Ma il più delle volte il problema non è l’aria in sé, ma il fatto che siamo sudati. Quello shock termico potrebbe causarci quella fastidiosa sensazione di dolore e rigidità. Se la temperatura in casa è costante e non siamo sudati non dobbiamo temere. Anche se la notte sarebbe meglio non posizionarci in linea diretta con il getto d’aria. Piuttosto attiviamo il condizionatore in modalità deumidificatore per eliminare l’umidità che ci fa sudare di più.

Come evitare che l’aria fredda ci possa dare fastidio

Prima di tutto, se stiamo per entrare in un posto con l’aria condizionata, facciamo qualche piccolo esercizio. Una sorta di riscaldamento dolce per il collo, ruotiamo la testa dolcemente da un lato all’altro, inclinandola anche in avanti e indietro. E magari mettiamo un foulard leggero intorno al collo in modo da proteggerlo dal contatto diretto.

Anche se l’aria condizionata è una benedizione in estate, evita di impostarla a temperature troppo basse. Tienila accesa in modo che la temperatura in casa si stabilizzi durante il corso della giornata. Non è necessario congelare per stare freschi! Trova un equilibrio che ti consenta di dormire bene senza incorrere in fastidiosissimi torcicolli.

E se hai già il torcicollo o sei bloccato, che fare?

Un cuscino di buona qualità può fare miracoli, preferiscine uno ergonomico. Un buon sostegno per il collo quando dormi può darti sollievo ed evitare problemi alla cervicale. Evita le posizioni che potrebbero causare ulteriore tensione al collo, tipo dormire a pancia in giù. Fai un po’ di stretching e qualche rotazione per alleviare il dolore, se è già comparso. Anche massaggiare il punto in cui si percepisce tensione con delle creme antidolorifiche che sciolgono il muscolo aiuta sicuramente.

Insomma, ricorda che torcicollo, cervicale e collo bloccato in estate possono essere fastidiosi, è vero. Ma non lasciare che ti rovinino l’estate e la sensazione di freschezza dell’aria condizionata. Con i giusti accorgimenti potrai goderti il fresco senza temere di beccarti il tanto temuto torcicollo.

