Viso tondo, come valorizzarlo con i capelli? Fai come le donne negli anni ’40

Se hai un viso tondo e paffuto, la giusta pettinatura può aiutarti a valorizzarlo sfinandolo e facendolo apparire più affusolato. Ma quale acconciatura adottare? Puoi prendere spunto da quello che facevano le donne negli anni della Grande Guerra.

Avere dei bei capelli curati costituisce un vanto per molte donne, ma non solo. Il colore perfetto, o la giusta pettinatura, possono valorizzare un viso al 100%. E renderlo affascinante, pienamente comunicativo e sensuale. In particolare, esistono tagli di capelli e acconciature che possono fare davvero miracoli, come cambiare la forma a un viso. Ad esempio, addolcire lineamenti squadrati o sfilare un volto più paffuto. Nel secondo caso, puoi prendere spunto da ciò che avevano l’abitudine di fare, in termini di acconciatura, le donne negli anni ’40.

La cura dei capelli nel 1940

Negli anni ’40 del Novecento, le donne davano una grandissima importanza ai loro capelli. Che dovevano essere sempre lucidi e puliti. A quei tempi, si usava lavare e spazzolare i capelli due volte al giorno. Molto importante era massaggiare il cuoio capelluto. Ma, in tempi di guerra, non era possibile procurarsi lo shampoo. Per cui veniva sfruttato il vapore emesso dall’acqua bollente per rendere umidi i capelli. Che, successivamente, venivano strofinati per mezzo di un asciugamano.

Per quanto riguarda le pettinature, negli anni ‘40 si usavano in prevalenza i capelli alle spalle e il mosso ordinato era molto in voga. Per le donne del tempo, il fattore dell’acconciatura dei capelli era importantissimo. Questo perché pettinare i capelli in un dato modo, oltre che per seguire la moda del tempo, si usava per correggere quelli che erano considerati i difetti di un volto.

Viso tondo, come valorizzarlo? Ecco cosa facevano le donne ai tempi della Grande Guerra

Le donne degli anni ’40, dunque, sfruttavano le acconciature per apparire maggiormente affascinanti. E per correggere ciò che del loro volto non trovavano attraente. Se chi aveva un viso affusolato tendeva a incorniciarlo con i capelli sciolti, chi, all’opposto, aveva una faccia che si potrebbe dire piena, provvedeva in modo diverso. Viso tondo, come valorizzarlo? Come facevano le donne ai tempi della Grande Guerra. Ovvero raccoglievano i capelli in cima alla testa.

In questo modo equilibravano la forma del loro volto. È quindi il raccolto l’acconciatura giusta per il viso tondo. Oggi, quindi, puoi dunque scegliere un raccolto alto sulla nuca per lasciare scoperto il tuo volto, che risulterà affascinante e le cui linee sembreranno meno arrotondate. Evita, invece, un taglio a caschetto o alle spalle: la media lunghezza, infatti, arrotonderebbe maggiormente il tuo viso.