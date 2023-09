L’enorme patrimonio miliardario di Oprah Winfrey. Una delle donne più influenti al Mondo ha investito così i suoi soldi

Oprah Winfrey è tra le donne più ricche e influenti, grazie al suo incredibile intuito e talento lavorativo. Ecco come ha guadagnato tanti soldi e come li ha investiti

Ogni anno il magazine di economia statunitense Forbes pubblica diverse classifiche, tra cui quella che riguarda le donne più ricche al Mondo. In pole position troviamo l’erede del colosso L’Oreal, la francese Francoise Bettencourt Meyers, con un incredibile patrimonio che supera gli 80 miliardi di dollari. Seguono altre importanti celebrità, che hanno ereditato, o hanno quote di importanti imprese e Brand, come Julia Koch, Alice Walton e Jackeline Mars. Nella classifica troviamo una donna straordinaria che è riuscita a diventare miliardaria, facendosi strada nel settore dei media. Il suo grandissimo successo arriva con il talk show “Oprah Winfrey Show”, andato in onda sulle reti nazionali dal 1986 fino al 2011. Il programma, nella fase iniziale, si concentrò su questioni femminili Oprah, poi si aprì a problemi sociali, ma anche salute e spiritualità.

Come ha accumulato l’enorme patrimonio miliardario di Oprah Winfrey e gli investimenti

Prima di condurre il programma che ha riscosso più successo di tutti, Oprah ha studiato comunicazione ed ha lavorato part time in una stazione radio locale. Ma è stato il suo talk a farle accumulare cifre importanti e consolidare la sua carriera, diventando popolare e seguitissimo. Gli argomenti trattati sono anche delicati, come droga e problemi familiari, e coinvolgono i telespettatori. Nello show, inoltre, Oprah presenta diversi libri, che in brevissimo tempo si trasformano in campioni di incassi.

Dopo più di 4 mila puntate in 25 anni va in onda l’ultima stagione nel 2011, ma i suoi successi non finiscono qui. La regina della tv è anche una grande scrittrice e pubblica diversi libri, che hanno sempre un’impronta spirituale, e fonda una casa editrice. Le sue iniziative, anche nel campo della beneficenza, accrescono il suo successo, diventa co-fondatrice della rete Oxygen e presidente della Harpo Production. Stipula un accordo in esclusiva con la HBO, per sviluppare serie e programmi, fonda e crea un magazine che conterebbe più di 2 mila abbonati al mese.

Quanto ha guadagnato la regina della tv

La sua passione ed empatia verso gli altri le ha permesso di diventare una grande donna di successo, stimata ed apprezzata, e con un cospicuo conto in banca. Oprah condivide le sue esperienze anche attraverso i social, possiede tra i 20 ei 40 mila follower su Twitter e Instagram, ha partecipato a diversi film e serie, facendo fruttare i suoi soldi. L’enorme patrimonio miliardario di Oprah Winfrey, secondo alcune fonti, dovrebbe ammontare a più di 2,5 miliardi di dollari, che ha reinvestito in questi anni, diventando tra le donne più ricche e influenti al Mondo. Infatti, sembrerebbe abbia avuto delle azioni dell’azienda WW e avrebbe investito su un brand di skincare e su una catena di ristoranti. Una fortuna che si somma all’ingente guadagno messo da parte in circa 25 anni di carriera e intuizioni lavorative.