A chi ha lasciato l’enorme eredità la mitica Raffaella Carrà? Ecco il patrimonio e gli eredi

Il caschetto biondo più famoso al Mondo, la straordinaria Raffaella Carrà era una donna talentuosa e piena di energia che “amava l’amore”, impossibile da dimenticare. Ma chi ha ereditato il suo patrimonio?

Sono passati più di 2 anni dalla morte della straordinaria Raffaella Carrà, volto inconfondibile della tv, grazie anche a quel leggendario caschetto biondo. Personaggio iconico a partire dagli anni ‘70 con e una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Da giovanissima lascia la sua amata Bologna per studiare all’Accademia nazionale di danza a Roma, successivamente al Centro sperimentale di cinematografia. Quindi debutta al cinema ed in teatro per poi approdare in televisione, dove si afferma come showgirl, cantante, ballerina, attrice e poi conduttrice. Il suo talento non ha eguali, insieme alla sua femminilità e simpatia, guadagnando l’amore del pubblico. Le sue canzoni sono popolari in tutto il Mondo, soprattutto in Europa e America Latina, riscuotono un enorme fama. Come non ricordare il ritmo e l’allegria di brani come “ballo ballo”, “Pedro” e “Tanti auguri”, tradotti in tantissime lingue.

Guadagni alle stelle ed immobili: a chi ha lasciato l’enorme eredità la mitica Raffaella Carrà?

Le sue relazioni più importanti sembrano essere state soprattutto 2, con Gianni Boncompagni e poi con Sergio Japino. Anche se la Raffaela nazionale non ha avuto figli, sosteneva molto l’adozione a distanza, tanto da dedicare a questo tema una trasmissione, “Amore”. Adorava i bambini e creò un rapporto speciale con le figlie di Boncompagni quando erano ancora piccole, un legame continuato fino alla morte della Carrà. Barbara Boncompagni avrebbe dichiarato che per lei Raffaella era come una madre e la sua prematura scomparsa ha provocato un dolore immenso.

Ma la Carrà aveva anche 2 nipoti, Matteo e Federica, figli del fratello scomparso nel 2001, che prese in affido. Quindi, sarebbero loro, in assenza di testamento, a ereditare i suoi beni. Il suo patrimonio comprenderebbe gli incassi dei film e dei successi musicali, ma anche i cachet delle trasmissioni in tv, piuttosto importanti. Una nota rivista nel 1997 riportò l’ipotetico incasso annuale di 2 milioni di lire circa, ma alla cifra accumulata bisogna aggiungere anche gli immobili. Nello specifico si tratterebbe di almeno 3 case, una a Roma, una a Montalcino e una villa a Porto Santo Stefano. Oltre ai nipoti, parte dell’eredità potrebbe andare all’ex compagno Sergio Japino, rimasto al fianco di Raffaella anche dopo la rottura. Ma non vi è nessuna informazione ufficiale se ci stiamo chiedendo a chi ha lasciato l’enorme eredità la mitica Raffaella Carrà.

La moneta da collezione

In onore di Raffaella Carrà uscirà a breve un docu-film, nel frattempo potremmo acquistare una moneta da 5 euro a lei dedicata. Appartiene alla “serie grandi artisti italiani” ed emessa solo per collezioni numismatiche, come riportato sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È in vendita a 40 euro e in una faccia c’è il suo ritratto all’interno di uno schermo, un bellissimo oggetto per ricordarla.