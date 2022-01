L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA) è alla ricerca di nuove risorse. Sul portale istituzionale (e sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio) sono apparsi i bandi relativi a 4 procedure concorsuali.

Presentiamo i punti chiave delle selezioni, anticipando solo che L’ENEA apre le porte a tempo indeterminato a diplomati e laureati in possesso di questi requisiti.

I 4 nuovi bandi di concorso dell’ENEA

Nel dettaglio, le nuove ricerche di personale riguardano i seguenti profili:

n. 30 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca;

n. 15 posti di collaboratore di amministrazione;

n. 11 posti di ricercatore;

n. 4 posti di tecnologo.

Tutti i concorsi sono per titoli ed esami e i posti messi a concorso sono a tempo indeterminato.

Requisiti di ammissione ai concorsi

L’ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti illustrati nei bandi e che qui sintetizziamo:

per i 4 posti di tecnologo è richiesto il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o della laurea magistrale/specialistica. In alternativa, un titolo equiparato o equipollente. L’allegato A di cui al bando dettaglia tutto al riguardo. Inoltre è richiesto il possesso del dottorato di ricerca attinente alla posizione o 3 anni di esperienza lavorativa attinente e documentata. Per la sola posizione TC2 (allegato A), si richiede iscrizione all’Albo dei giornalisti;

per i 30 collaboratori tecnici è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, come precisato all’allegato A. Inoltre si richiede un’esperienza lavorativa documentabile (e attinente al profilo) di 2 anni. Poi troviamo la cittadinanza italiana (o di uno Stato membro o meno, secondo il dettato legislativo), le conoscenze della suite Microsoft (o equivalenti) e dell’inglese. Infine, la conoscenza dell’italiano per i soli candidati stranieri;

per i 15 posti di collaboratore di amministrazione i requisiti di ammissione ricalcano in buona parte (ma non tutti) quelli del caso precedente. Si richiede il diploma di maturità come specificato nell’allegato A;

infine nel caso degli 11 ricercatori si richiede il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale (allegato A). Inoltre occorre il possesso del dottorato di ricerca attinente alla posizione o 3 anni di esperienza documentata. Infine troviamo i requisiti relativi alla cittadinanza e alle conoscenze linguistiche e informatiche come nei casi precedenti.

L’ENEA apre le porte a tempo indeterminato a diplomati e laureati in possesso di questi requisiti

Le istanze di partecipazione ai concorsi andranno inoltrare solo online, tramite l’applicazione telematica dedicata. Nello stesso modo andranno inviati anche i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione.

I vari testi offrono i dettagli di tutte le informazioni da rilasciare in sede di compilazione delle domande.

In ultimo ricordiamo che il termine ultimo per l’inoltro delle istanze (per tutti e 4 i bandi) è fissato per le ore 11.30 del 24 febbraio. Scadono il 20 febbraio, invece, i termini per le candidature agli 82 posti di lavoro indetti da Azienda Zero di Padova.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando/i di proprio interesse per tutti i dettagli di riferimento.

Approfondimento

Queste splendide città d’arte tra Lombardia ed Emilia offrono lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.