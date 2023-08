I parchi divertimento più belli d’Italia dove trascorrere una giornata indimenticabile: i prezzi d’ingresso e le offerte per risparmiare

Quanto costano i biglietti per entrare nei parchi divertimento più belli e grandi d’Italia? Scopri quanto spendere per organizzare una giornata divertente in un posto unico

Non è ancora arrivato il momento di conservare trolley e zaini, l’estate prosegue per organizzare un weekend fuori porta, anche in qualche parco a tema. E questi non sono adatti solo ai bambini, anzi, sono diverse le attrazioni dedicate agli adulti e a chi ama il brivido delle montagne russe. Non è necessario recarsi in località estere e spendere una barca di soldi, perché in Italia ci sono tanti parchi dove divertirsi.

Basterà quindi mettersi in macchina la mattina presto ed avere più tempo a disposizione per provare tutti i giochi più emozionanti. Gardaland, situato a Castelnuovo del Garda, è il più antico, costruito nel 1975 circa, ha più di 40 attrazioni e un parco acquatico. È aperto da marzo a fine settembre tutti i giorni, mentre da ottobre a gennaio solo per alcuni giorni della settimana. Il biglietto d’ingresso varia, 39 euro se lo acquistiamo online nel sito ufficiale, 10 euro in più circa in biglietteria, oppure approfittiamo di altri pacchetti.

Non solo Gardaland, ecco i parchi divertimento più belli d’Italia

Oltre a poter scoprire il famoso parco Gardaland, se ci troviamo vicino Ravenna potremo andare a Mirabilandia. Nato all’inizio degli anni ‘90 ha numerose attrazioni adatta ai bambini ed anche agli adulti ed è possibile visitare anche il parco acquatico adiacente. Come a Gardaland possiamo fare un abbonamento per la stagione estiva o comprare l’ingresso per 1 o 2 giorni consecutivi. Le tariffe online sono convenienti, gli adulti pagano 24,90 euro invece che 44,90 alle casse del Parco. Se decidiamo di andare anche il secondo giorno consecutivo pagheremo solo 5,90 euro.

Il più grande parco del sud Italia è Etnaland a Belpasso, vicino Catania, ricco di attrazioni ed annesso parco acquatico. Anche qui le promozioni non mancano, come ad esempio per più ingressi, contando che per una giornata potremo acquistare il biglietto sul sito a circa 20 euro. A Capriate si trova Leolandia con circa 40 attrazioni, ideale per famiglie con bambini, e l’aerea in miniatura con i luoghi principali d’Italia. Gli adulti, a seconda della data, pagano dai 26,50 ai 35,50 euro, i bambini usufruiscono della tariffa ridotta.

Cinema e magia

Tra i parchi divertimento più belli d’Italia c’è Cinecittà World a Roma, dedicato proprio al mondo del cinema. Non solo è ricco di attrazioni, ma potremo assistere a spettacoli con scene d’azione e acrobazie. Il biglietto d’ingresso sul sito è di 27 euro, al posto di 29, con la possibilità di acquistare l’ingresso per Roma Word per scoprire l’antica Roma. A 20 minuti di distanza, a Valmontone immergiamoci nell’atmosfera fantastica di Raimbow Magicland. Il biglietto standard parte da 19,90 euro, ma ci sono diverse offerte anche per gruppi, scopriremo meravigliose attrazioni per coraggiosi o aree per i bambini divertenti.