Leggere con rumore di sottofondo: cosa succede al nostro cervello 

Un recente studio ha rivelato che cosa accade al cervello se ci mettiamo a leggere con rumore di sottofondo, sono dati molto interessanti che vale la pena conoscere.

Leggere è l’attività preferita di moltissime persone che non vedono l’ora di prendersi un momento, un libro e sfogliare le pagine per immergersi in un’altra storia, in un’altra avventura oppure in un insieme di informazioni utili in qualche settore.

Molti, però, non sempre riescono a trovare un posto tranquillo in cui c’è silenzio assoluto. Leggere con rumore di sottofondo quali conseguenze porta al cervello? È la domanda che si sono posti alcuni ricercatori che hanno deciso di condurre un esperimento proprio su questo.

Per rumori di fondo si intende quello delle macchine che passano per la strada, lavori nelle vicinanze, vociferare di un gruppo di persone e tutte le cose che fanno parte di una normale giornata. Vediamo a quali conclusioni sono giunti gli esperti e che cosa accade veramente.

L’esperimento

I ricercatori della National Research University Higher School of Economics hanno messo alla prova una serie di lettori. 71 persone sono state sottoposte a disturbo da rumore uditivo durante la lettura, mentre altre 70 al rumore visivo.

Con alcuni dispositivi oculari si studiava la fluidità di lettura e con test di follow-up si giudicava la comprensione del testo. Quali dati hanno registrato durante questi due esperimenti distinti?

Leggere con rumore di sottofondo: le conclusioni del test

Le persone distratte durante la lettura da rumore uditivo trascorrevano più tempo sul testo. Probabilmente il cervello, per compensare il disturbo, aumenta il tempo di concentrazione. Ma la comprensione del testo non ne risente in alcun modo.

Nel caso del disturbo da rumore visivo, invece, in cui al testo da leggere si affiancano delle parole brevi e confuse, la velocità di lettura è aumentata. È come se, in presenza di elementi visivi di disturbo, il cervello volesse completare l’azione nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso, però, la capacità di comprensione non ha subito variazioni.

È sicuro che alcuni elementi possano distrarre, ma in entrambi i casi non c’è mai stata una difficoltà nella comprensione del testo. A cambiare è stata soltanto la velocità di lettura per cui il cervello cerca di adattarsi e di vincere il disturbo.

Tuttavia, gli studiosi hanno dichiarato che serviranno ulteriori esperimenti e test per individuare nello specifico le differenze tra i vari rumori e tra le varie difficoltà del testo che si sta leggendo. Ma già questo dimostra che anche con rumore di fondo è possibile leggere e comprendere perfettamente il contenuto.