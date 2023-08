Come si fa il caffè con la moka e averlo con la cremina proprio come un espresso bar 

Il caffè del mattino è una vera gioia, anche se è difficile ricreare l’esperienza di gustare un autentico espresso bar nella nostra casa. Fortunatamente, c’è un piccolo trucco che può trasformare il semplice caffè fatto con la moka in un delizioso espresso da bar. Prepariamoci a vivere un momento di piacere!

Ciascuno di noi ha le sue preferenze quando si tratta di caffè. Alcuni amano aggiungere una sottile scorza di limone per un tocco di freschezza, altri preferiscono una spolverata di cannella per addolcire il suo impatto sullo stomaco. C’è chi ama arricchire il caffè con un pezzetto di cioccolato fondente o lo mescolare con del latte caldo per creare una deliziosa bevanda.

Come si fa il caffè con la cremina densa tipo bar

Tuttavia, ciò che proponiamo è una raffinata tradizione napoletana: la crema-caffè dall’effetto sorprendente. Non confondiamola con la celebre crema al caffè servita in coppa. Questa è un’alternativa più semplice ma altrettanto deliziosa e che richiede solo un po’ di velocità, ma il risultato è garantito.

Per preparare questa prelibatezza, mettiamo alcuni cucchiaini di zucchero in una ciotola. Se disponiamo di zucchero di canna integrale, possiamo arricchire ulteriormente il sapore del caffè, ma anche lo zucchero bianco va bene. È essenziale utilizzare il primissimo caffè che esce dalla moka, quindi dobbiamo essere attenti e pronti. Quando il caffè inizia ad uscire, lo versiamo immediatamente nello zucchero, ma solo in piccola quantità. Con energia, mescoliamo zucchero e caffè fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto e si forma una schiuma cremosa. Così è pronta la crema-caffè.

Il momento cruciale da rispettare

È importante sfruttare il primissimo caffè perché solo in quel momento si ottiene il risultato desiderato. Se lo perdessimo, non sarebbe possibile ottenere questa prelibatezza. Inoltre, la crema-caffè può essere conservata in frigo e utilizzata in altre occasioni. Ecco come si fa il caffè con la moka aggiungendo la cremina napoletana.

Come si utilizza

Preparato il caffè e versato nella tazza, possiamo aggiungere la quantità desiderata di crema-caffè, eventualmente bilanciando il gusto con l’aggiunta di zucchero. Il risultato sarà un caffè cremoso, coronato da una schiuma dal caldo colore marroncino, tipico dell’espresso servito al bar. Il sapore sarà notevolmente delizioso, regalandoci una vera e propria delizia per il palato.

Così, con un semplice e rapido trucco, possiamo trasformare il caffè fatto con la moka in un autentico espresso bar, regalandoci un momento di piacere autentico e indimenticabile ogni mattina. Sperimentate voi stessi questa ricetta e scoprite quanto possa essere gratificante creare un caffè così delizioso direttamente a casa vostra.

