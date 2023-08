Il dolce inglese che ha stregato tutti: anche l’attrice Keira Knightley 

Nel web si dice che Keira Knightley vada pazza per un dolce inglese che ha stregato tutti per la sua bontà, ecco di che cosa si tratta e come prepararlo alla perfezione.

Keira Knightley è molto famosa e talentuosa e la curiosità verso la sua vita al di fuori del set cinematografico è sempre molto alta. Ad esempio, molte persone si chiedono che cosa mangia, che cosa fa per mantenersi così bella e così in forma.

La stessa attrice ha ammesso in più di un’occasione di mangiare molta pasta e c’è un dessert al quale non riesce mai a rinunciare, è il dolce inglese che ha stregato tutti e che continua a farlo tuttora. Niente di sofisticato come ci si aspetterebbe da una star del suo livello, ma una preparazione semplice da poter fare anche a casa.

Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta, le sue caratteristiche, tutti gli ingredienti e come realizzare questo dolce irresistibile.

Il dolce inglese che ha stregato tutti: avanti al crumble di mele

Il dolce di cui stiamo parlando e tessendo le lodi è il crumble di mele o l’apple crumble. Di solito, viene preparato nella stagione autunnale come fine pasto oppure come merenda da accompagnare al tè rigorosamente alle 17 del pomeriggio.

Le sue origini sono da ricercare in Inghilterra, ma in poco tempo è diventato famoso in tutto il Mondo per la sua semplicità e per il suo strepitoso gusto. Come per tutti i dolci, sono nate diverse varianti della ricetta originale.

Proviamo a capire qual è la ricetta e il procedimento giusto, poi vediamo quali sono le varianti che si sono affermate di più per cercare di prendere spunto.

Ingredienti e procedimento

La preparazione di questo dolce è molto semplice. Per prima cosa raccogliamo gli ingredienti che ci servono:

750 g mele golden

200 g di farina

180 g di zucchero di canna

150 g di burro

1 limone

cannella in polvere

Per iniziare servono 130 g di burro freddo da frigorifero da unire alla farina, a 100 g di zucchero e alla scorza del limone grattugiata. Amalgamate bene il tutto, coprite con la pellicola e mettete in frigo.

Mentre fate sciogliere il resto del burro, prendete le mele e fate tanti cubetti togliendo il torsolo e la buccia naturalmente. Messi in una ciotola, versate sopra il succo del limone, lo zucchero di canna che vi è rimasto, il burro fuso e la cannella (ne basta un cucchiaino).

Accendete il forno a 180°, mettete questo composto con le mele e gli altri ingredienti in una teglia e poi al di sopra versate il composto che avevate preparato all’inizio. Bastano 30 minuti e il crumble alle mele sarà dorato e pronto da gustare.

Le varianti

Alcuni usano il pangrattato sul fondo della teglia, altri aggiungono le noci tritate sopra le mele oppure la vaniglia nel composto iniziale.