Gli assegni familiari (ANF) sono erogati dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori in base ai componenti del nucleo familiare, e al reddito di tutti i componenti. L’INPS, in linea generale, eroga l’assegno fino alla maggiore età dei figli a carico fiscalmente. Ma ci sono casi particolari che gli ANF sono riconosciuti oltre la maggiore età. Analizziamo come ottenere gli assegni familiari per figli disabili e revisione del verbale Legge 104.

Le categorie che ne beneficiano

Gli assegni familiare spettano alle seguenti categorie di lavoratori:

a) dipendenti del settore privato;

b) domestici e somministrati;

c) dipendenti agricoli;

d) iscritti alla Gestione Separata;

e) dipendenti di ditte fallite o cessate;

f) titolari di prestazioni previdenziali;

g) titolari di pensioni a carico dei Fondi Speciali, Fondo Pensioni ed ex Enpals;

h) in altre situazioni con il pagamento diretto dall’ente.

Come ottenere gli assegni familiari per figli disabili e revisione verbale Legge 104

Gli assegni familiari, come sopra descritto, sono corrisposti per i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età, ma ci sono delle eccezioni. Infatti, sono dovuti oltre il diciottesimo anno di età in questi casi:

a) quando i figli sono permanentemente e totalmente inabili al lavoro;

b) quando sono studenti, e fanno parte di un nucleo familiare con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni. L’assegno, in questo caso, spetta fino al compimento dei 21 anni.

Questi sono gli unici casi in cui l’assegno può essere corrisposto oltre il compimento dei 18 anni.

I figli inabili al compimento del 18 anni sono soggetti alla visita di accertamento dell’invalidità civile, che dovrà certificare lo stato totale e permanente dell’inabilità al lavoro. In questi casi, gli assegni familiari spettano a prescindere dall’età anagrafica.

Per fruire degli ANF, il lavoratore ogni anno deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. È possibile inoltrare la domanda tramite il servizio online sul sito INPS con le credenziali INPS, SPID, CNS, CIE. Oppure, tramite il Contact Center al numero gratuito 803 164 da telefono fisso, da cellulare il numero 06 164 164 a pagamento secondo il piano tariffario del gestore telefonico. Infine, è possibile rivolgersi ad un patronato.