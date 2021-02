Alcuni romanzi riescono a condurci in luoghi lontani e misteriosi, lontani dalla nostra sfera reale del quotidiano. Ecco perché tutti dovremmo leggere. Perché quelle parole presenti sulla carta hanno la capacità di farci viaggiare, di farci vivere altre mille vite, di trasportarci in posti che ancora non conosciamo. Scegliere una lettura, inoltre, non è mai facile. La letteratura è così ricca di capolavori che decidere quale leggere può diventare complicato. Ma iniziamo da un romanzo che farà sognare chiunque lo leggerà: “L’amore ai tempi del colera”.

Gabriel García Márquez con “L’amore ai tempi del colera”

Un romanzo intrigante, affascinante e intenso. Una storia che si basa sull’amore, quello vero, quello di cui ci parlano quando siamo ancora piccoli e disillusi. Problemi, eventi negativi e ostacoli che si frappongono tra due persone che in comune hanno un semplice ma fortissimo sentimento. Una trama coinvolgente quella che Gabriel García Márquez riesce a tracciare in “L’amore ai tempi del colera”. Una relazione folle quella riportata nelle pagine tra Fermina Daza e Florentino Ariza e, sullo sfondo, la guerra civile e l’epidemia di colera.

Un capolavoro unico ed irripetibile

L’autore colombiano riesce a creare, con estrema onestà, un vero e proprio capolavoro della letteratura. È impossibile approcciarsi a questo libro senza rimanerne totalmente coinvolto. La storia riesce a risucchiare il lettore che si trova proprio lì, a Cartagena de Indias, in Colombia. I due innamorati rapiranno con la loro storia ogni singolo lettore, non lasciando scampo a giudizi e incomprensioni. Perché il loro amore capita una sola volta nella vita e, quando le famiglie non sono d’accordo, i protagonisti devono lottare per proteggerlo. Quest’opera, articolata ma al tempo stesso piacevole da leggere e scorrevole, è ricca di passaggi unici e di tormenti, colori, arcobaleni, ricordi e sofferenza. Insomma, si tratta davvero di un romanzo che farà sognare chiunque lo leggerà, senza alcuna ombra di dubbio.

