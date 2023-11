Le trend line si fanno sentire sui mercati azionari: il rialzo annuale è finito?

Ogni movimento dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, ha bosgno di una fase di consolidamento. Dopo la forte accelerazione dal setup nero annuale del 30 ottobre, gli ultimi giirni hanno visto il range giornaliero dei prezzi contrarsi rispetto alla media storica. Questo, in esperienze passato ha dato spazio a fasi laterali. Questa situazione di incertezza fino a quando durerà? Il pattern settimanale ci dice che potrebbe durare molto poco (anzi dovrebbe avere le ore contate).

Stiamo osservando con grande attenzione le dinamiche attuali per due motivi:

i prezzi di settimana scorsa si sono fermati a stretto contatto con livelli che sono resistenze che potrebbero mostrarsi anche ostiche per la continuzione del rialzo, e ancora oggi le trend line si fanno sentire sui mercati azionari. Cosa sono? Linee dinamiche che scendono dai massimi segnati fra il novembre e dicembre del 2021 e l’agosto di quest’anno. Oltre si aprirebbero spazi per un forte rialzo di medio lungo termone. E questa ipotesi sarebbe in linea con quello che è il nostro percorso campione decennale.

Gli swing da monitorare

Alle ore 15:57 della seduta di contrattazione del giorno 28 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

15.985

Eurostoxx Future

4.344

Ftse Mib Future

29.320

S&P500

4.541,56.

Come regolarci da adesso in poi? Poichè la situazione grafica è identica a quella dei giorni scorsi, non possiamo fare altro che ripetere quanto scritto.

Ripresa del ribasso in seguito a chiusure della settimana del 27 novembre inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.338

Ftse Mib Future

29.140

S&P500

4.510.

Invece, ripresa dei rialzi di lungo termine con chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.253

Ftse Mib Future

28.715

S&P500

4.392.

Le trend line si fanno sentire sui mercati azionari

Da che parte usciranno i prezzi? Non ci resta che attendere e accodarci. Per il momento, secondo i nostri algoritmi, il trend continua a essere rialzista, anche se si iniziano a intravedere delle divergenze negative. Il rialzo annuale è finito? Per il momento questa è solo un’elucubrazione mentale.

