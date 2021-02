In questo periodo dell’anno molte persone riscontrano una grande fatica ad addormentarsi. Anche per motivi collegati allo stress da quarantena potremmo soffrire di difficoltà a prendere sonno.

Per quanto questo possa causarci fastidio e malessere, grazie al cielo possiamo correre ai ripari con dei metodi naturali. Oggi vedremo quali sono le tre migliori canzoni per addormentarsi facilmente la sera.

Rilassarsi con la musica

Alla sera possiamo utilizzare vari metodi per rilassarci prima di andare a dormire. Studi provano che se ci addormentiamo rilassati avremo meno probabilità di avere un sonno agitato o incubi notturni.

Possiamo cercare di rilassarci ascoltando la musica, ma facendo attenzione a quale scegliere: infatti non va bene qualsiasi genere.

Esistono alcuni tipi di brani o generi che favoriscono il sonno. Oggi vedremo come imparare a sceglierli.

Una canzone che possa favorire l’addormentamento deve avere al massimo 60 bpm, ovvero battiti al minuto. In questo modo il suo ritmo non sarà più rapido del nostro battito cardiaco e non avrà un’azione energizzante su di noi. Il battito del cuore inizierà a seguire il ritmo della musica rallentando naturalmente, raggiungendo frequenze basse che ci aiuteranno ad addormentarci.

Possiamo scegliere la musica Lo-fi: genere particolare perché imperfetto e a “bassa qualità”, è molto rilassante ed è spesso scelto per accompagnare lo studio e la concentrazione.

C’è poi la musica classica: questo ampio genere è sicuramente molto piacevole e rilassante. Occorre sapere quale brano scegliere, noi consigliamo qualche compositore barocco.

Un’altra ottima alternativa è la musica ambient o musica d’atmosfera. Questa musica è composta per fare da sottofondo non per essere ascoltata attivamente.

Le tre migliori canzoni per addormentarsi facilmente la sera

Ecco una tecnica efficace per prendere sonno facilmente la sera. Del tutto naturale e priva di costi, potremo sperimentarla prima di rivolgerci ad un medico o di passare a metodi più drastici.

La musica ha il magico potere di influenzare i nostri stati d’animo, le onde sonore hanno un impatto sulla nostra natura fisica e spirituale. Ora è giunto il momento di sfruttare a nostro vantaggio questo magico potere per addormentarsi facilmente la sera.