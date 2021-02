Ci sono diversi modi in cui possiamo esprimere la nostra personalità. Alcuni lo fanno tramite l’abbigliamento, altri invece tramite gioielli e orecchini. Altri ancora riescono invece a trasmettere il loro stile nell’arredamento e nella decorazione dei posti che più frequentano, dunque casa e automobile. Il modo in cui decidiamo di decorare una parete o uno sportello infatti può dire tanto della nostra personalità.

Cambio di stile

Proprio perché gli oggetti che utilizziamo per arredare e decorare ci rappresentano in qualche modo, a volte decidiamo di sbarazzarcene e sostituirli. Infatti come essere umani siamo fatti per cambiare idea e, di conseguenza, stile. Ecco dunque che un quadro, un disegno o un adesivo che abbiamo attaccato sul muro di camera o sulla porta del frigorifero, potrebbero non piacerci più. Se nel caso di un quadro rimuoverlo è semplicissimo, per gli adesivi potrebbe essere più complicato. A tal proposito, in questo articolo sveliamo come rimuovere facilmente gli adesivi dalle superfici senza lasciare residui.

L’aiuto dell’aceto

Provare a staccare un adesivo senza l’aiuto di nessun prodotto potrebbe non essere una buona idea. Non soltanto perché si rivela una perdita di tempo, ma anche perché rischiamo di rovinare il muro o la porta interessati. Alcuni frammenti di colla infatti rischiano di rimanere attaccati, rovinando così la superficie. Vediamo allora come rimuovere facilmente gli adesivi dalle superfici senza lasciare residui.

Tutto quello di cui avremo bisogno è una spugna, un po’ d’acqua e dell’aceto. Imbeviamo dunque la spugna nell’aceto e utilizziamola per strofinare per bene l’adesivo. Dopodiché, attendiamo almeno dieci minuti e, solo a questo punto, risciacquiamo abbondantemente con dell’acqua. L’adesivo a questo punto dovrebbe venir via molto più facilmente, non lasciando nessun tipo di residuo sulla superficie. In questo modo riusciremo a liberarci degli adesivi in pochissimi minuti, non rischiando di lasciare il segno sul muro o sulla porta che li ospitava.