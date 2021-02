Passeggiare per le strade cittadine con il proprio cane è un’abitudine ben consolidata per la maggior parte dei padroni. Alcuni di questi dimenticano, però, alcune delle norme legali che regolano la condotta del cane in pubblico. Infrangere queste leggi può portare a pesanti multe.

Si può arrivare, infatti, a più di 250 euro di multa per i padroni che non seguono queste regole.

Come condurre il cane fuori casa

Tutti quanti i padroni sono ormai a conoscenza del fatto che sia obbligatorio condurre il proprio cane con il guinzaglio. I nostri amici possono essere lasciati liberi solamente nelle zone a loro dedicate.

Non rispettare questa regola può comportare multe severe che possono arrivare fino a 300 euro. Questa legge è stata pensata per ridurre il rischio che i cani possano arrecare dei danni ad altri animali o a persone.

Quel che però spesso si ignora è che il proprietario del cane deve portare sempre con sé anche un altro elemento. Ovvero la museruola. Il padrone è tenuto per legge a far indossare al proprio cane la museruola in qualsiasi circostanza in cui il suo amico a quattro zampe potrebbe assumere un atteggiamento aggressivo.

Meglio fare attenzione

Il dettaglio della museruola potrebbe sembrare secondario, ma non lo è. Il padrone, infatti, è responsabile per le azioni del proprio cane. A meno che queste non siano dovute a fattori non controllabili.

Ciò vuol dire che se il nostro cane attacca una persona e noi non siamo riusciti a fermarlo potremmo risponderne penalmente. È importante ricordare che comunque siamo responsabili della condotta dei nostri cani a prescindere dal fatto che questi aggrediscano o meno qualcuno.

Nel caso in cui non prenda tutte le dovute precauzioni necessarie alla custodia di un animale potenzialmente aggressivo il padrone rischia fino a 250 euro di multa.

È importante, infine, sottolineare che si rischiano delle conseguenze penali anche nel caso che il nostro cane dovesse aggredire altri animali.

Abbiamo spiegato, dunque, perché si rischia più di 250 euro di multa per i padroni che non seguono queste regole.