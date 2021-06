L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili ha redatto un elenco, non esaustivo, di quante tasse e imposte pesano sulle spalle dei contribuenti. Scorrendo il report ci rendiamo conto che le tasse e le imposte che svuotano completamente le nostre tasche sono circa un centinaio. Però bisogna fare una precisazione: tali tasse non valgono per tutti i contribuenti indistintamente ma dipendono dal tipo di attività svolta o dalla proprietà di immobili o veicoli.

Cittadini e intermediari devono districarsi in una vera e propria giungla di tasse e imposte. Gli italiani pagano profumatamente ma purtroppo i proventi derivanti non si traducono in servizi efficienti.

Cosa bisogna fare?

Il Governo, ogni anno, si fissa l’obiettivo di ridurre il carico fiscale su cittadini e imprese ma puntualmente non riesce a trovare la quadra. Eppure da più parti si chiede un cambio di passo sulle tasse.

Matteo De Lise, presidente Ungdcec, chiede ad alta voce di snellire il numero di tasse da calcolare rivedendo globalmente tutto il settore tributario. Spesso lo Stato ha messo in essere un piccolo trucchetto cambiando solo il nome ma la tassa è comunque rimasta. De Lise inoltre suggerisce di rivedere totalmente l’IRPEF e l’IRES e le imposte regionali e comunali come IMU, Addizionali e TARI.

Troppa confusione

I cittadini sono disorientati dal numero di tasse presenti in Italia. Parallelamente i commercialisti devono studiare e analizzare ogni tassa prima di farla pagare al contribuente. Un carico di lavoro enorme che genera tanta confusione e non va a braccetto con la semplificazione.

Sburocratizzare

Con il Recovery plan è l’occasione giusta per riformare il fisco. Infatti per il presidente De Lise snellire la burocrazia, facilitare il calcolo delle tasse e soprattutto ridurre il costo del lavoro è fondamentale.

Le tasse e le imposte che svuotano completamente le nostre tasche

Riportare i nomi di tutte le 100 tasse che pesano su cittadini e imprese diventerebbe davvero noioso da leggere. Nel contempo i nostri Lettori devono sapere che effettivamente esistono.