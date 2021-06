Con il caldo dell’estate sentiamo il desiderio di consumare cibi freschi e leggeri e soprattutto di bere moltissimo. Non facciamo niente di male, anzi. Da sempre in estate gli esperti raccomandano di bere tanta acqua e di evitare piatti pesanti e difficili da digerire.

E che dire del caffè? Soprattutto per noi italiani il caffè è un rito a cui proprio non sappiamo rinunciare. Nei giorni più caldi però, quando l’afa non dà tregua, anche la classica ‘tazzutiella’ è troppo calda e non riusciamo a gustarcela appieno.

La migliore alternativa è un bel caffè freddo. A voler essere più precisi, sarebbe più corretto parlare di caffè shakerato. Ma al bar, il caffè shakerato è una sorta di dessert con una nota alcolica. Senza dimenticare la presenza di dolcificante, il cacao aggiunto all’ultimo momento e spesso il minuscolo cioccolatino a forma di chicco di caffè. Insomma, non l’ideale per fare colazione o da sorseggiare a fine pranzo.

Ma risparmiare soldi e calorie si può. Stiamo infatti per mostrare come realizzare un freschissimo caffè shakerato a casa!

2 ingredienti e zero calorie per la bevanda che svolterà la nostra estate

Prepariamo un classico caffè con la moka. Aspettiamo che si raffreddi e versiamolo in una bottiglietta di plastica di quelle da mezzo litro. Aggiungiamo 3 dita di acqua fredda. Chiudiamo bene col tappo e riponiamo in freezer.

Togliere dal freezer almeno 3 ore prima di servire. Una volta che il caffè si sarà sciolto (del tutto o quasi), agitare energicamente la nostra bottiglietta. Così facendo si formerà una bella schiumina golosa e bella da vedere.

Serviamo il nostro caffè freddo e a piacere aggiungere un goccio di latte. Chi lo assaggerà non ne potrà più fare a meno!

Sembra incredibile ma è davvero semplicissimo: 2 ingredienti e zero calorie per la bevanda che svolterà la nostra estate!

