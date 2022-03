Per una gita primaverile diversa, ecco dei posti dove mangiare bene e vedere tanti animali insieme ai bambini in questa splendida Regione

Per trascorrere qualche giorno in serenità, senza impegni di lavoro o di altro genere, i fine settimana sono l’occasione giusta. Non solo, durante l’anno ci sono molte festività e possono presentarsi anche dei ponti. Ci si può rilassare andando in montagna o visitando borghi antichi, oppure facendo piccole gite al mare. Non mancano anche tante città d’arte che meritano una visita di qualche giorno. Quando si viaggia con la famiglia si desidera anche stare in posti immersi nel verde e che possano piacere ai bambini. Tra tanti, a volte si potrebbe scegliere di andare in un agriturismo.

In Italia ce ne sono molti anche con la possibilità, per i bimbi, di incontrare da vicino diversi animali. Vivendo in città, infatti, è probabile che li abbiano visti solo sui libri di scuola o in TV. È naturale, quindi, che possano essere curiosi di scoprire l’ambiente dove vivono mucche o capre. Nel Lazio, ad esempio, ci sono delle strutture situate vicino a bei posti da visitare. Scopriamone qualcuna.

Un agriturismo tra la Città Eterna e Tivoli

Tra i tanti, conosciamo un po’ l’agriturismo La Meridiana. Chi desidera coniugare natura, relax e divertimento per i bambini con una visita a Roma potrebbe scegliere questa struttura nel Comune di Guidonia Montecelio. Vi si può alloggiare in bilocali o monolocali, si può usufruire della piscina e c’è anche un parco giochi nel verde, oltre a un maneggio. Oltre alla capitale, da qui si possono raggiungere facilmente Tivoli, Villa Adriana e Villa d’Este. Non distante si trova anche una riserva naturale.

Per un’esperienza rilassante con la famiglia, un altro agriturismo nel Lazio è La Cerra vicino Tivoli. Da qui si può raggiungere sia Roma che Villa Adriana e Villa d’Este. Oltre all’alloggio in cottage nella natura, in quest’altra struttura c’è un maneggio, la piscina e una fattoria didattica. Qui si possono incontrare suini, mucche ma anche oche e galline.

In provincia di Frosinone, ad Anagni, si trova invece l’agriturismo Cisogna. Immerse nel verde ci sono le casette in legno dove dormire. Gli animali della fattoria sono di diverso tipo: mucche, asinelli, capre, maiali e anche galline, conigli e papere. Da qui si possono raggiungere varie destinazioni di interesse turistico, come Tivoli e Subiaco, ma anche Fiuggi e un parco giochi tematico.

