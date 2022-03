Essere tenaci è il segreto del successo. Che non arriva mai facilmente, ma che bisogna inseguire senza lasciarsi scoraggiare dalle piccole contrarietà e senza perdere di vista l’obiettivo finale. La vera sconfitta è la rinuncia di fronte alle prime difficoltà. Le stelle lo sanno e ci mettono alla prova per misurare quanto è forte il nostro desiderio di riuscire e quanto è importante per noi l’obiettivo finale.

Nubi all’orizzonte

Il Leone, perché è di lui che stiamo parlando, scuote la criniera contrariato, ma non si arrende. Non solo Saturno addensa nubi all’orizzonte ma ci si mette anche Urano a creare continui freni alle sue ambizioni. Perché di ambizioni il Leone ne ha da vendere. E d’altronde un re deve pensare in grande e mirare in alto. Un re pantofolaio non s’è mai visto nelle favole. Per fortuna il periodo delle complicazioni, degli incontri snervanti, delle promesse poco chiare si sta per chiudere. Saturno si diverte un po’ a mettere il Leone alla corda per vederlo scalpitare e ruggire, pazientare e frenare. Che non è da lui.

Bisogna attendere maggio per avere segnali positivi e capire con chiarezza quali sono gli obiettivi da raggiungere. Le stelle consigliano pazienza e tenacia perché i cambiamenti radicali richiedono tempo e pianificazione. Ma i risultati arriveranno e allora il lavoro non sarà solo un modo per sbarcare il lunario ma realizzerà le nostre aspirazioni più profonde.

Né Toro né Vergine ma questo segno zodiacale brillerà di tenacia e saprà conquistare denaro e fortuna con la complicità dell’amore

Situazione complicata anche in amore con emozioni contrastanti e desiderio di passioni travolgenti. L’arrivo della primavera fa rinascere la volontà di rompere gli schemi e di sentir palpitare di nuovo il cuore. I sentimenti si colorano di porpora. Le stelle consigliano di lasciarsi guidare da Venere e di non accontentarsi della routine, di rapporti pacati e abitudinari. I sentimenti vanno rispolverati e ringiovaniti per farli tornare a risplendere, esattamente come la casa in primavera. Che può ridiventare brillante solo dopo tanto olio di gomito.

Amare a lungo una persona è come rileggere un libro che ci è piaciuto tanto. Anche se conosciamo la trama e come finisce, la lettura ci dà sempre piacere e ogni volta scopriamo qualcosa che ci era sfuggito e che ci sorprende piacevolmente. L’aria primaverile è frizzante di nuove emozioni e le stelle consigliano di non accontentarsi della mediocrità. Ma di ravvivare la profondità dei sentimenti anche con dei brevi viaggi per ritrovare l’intimità. Né Toro né Vergine ma questo segno zodiacale conosce veramente il sapore della conquista. Da maggio Giove e Venere garantiranno la loro complicità e lo faranno veleggiare con il vento in poppa.

