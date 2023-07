Le scarpe vintage anni ’70 comode e di classe tornano di moda quest’estate: ecco come le indossa Cristina Parodi

La calzatura famosa degli anni ‘70 diventa un must have da non lasciarsi sfuggire. Ecco le scarpe retrò che stanno spopolando, adatte a qualsiasi occasione.

La grande e rivoluzionaria Coco Chanel affermava che “la moda passa, lo stile resta”, una frase ancora attuale che ci ricorda che il buongusto è innato. Ci vuole, infatti, una certa sensibilità nel saper scegliere l’abbigliamento adeguato, elegante e raffinato, a prescindere dalle tendenze del momento. D’altronde si sa, le mode sono cicliche e tendono a ripetersi dopo alcuni anni, magari con qualche aggiunzione e dettaglio più contemporaneo. Sono tantissimi i capi e gli accessori che abbiamo utilizzato negli anni e che s’ispiravano ad uno stile retrò, risalente e decenni prima. Pantaloni a vita alta a zampa d’elefante, cinturoni vistosi, maglioni maxi e scamiciati, sono solo alcuni capi iconici degli anni ‘70 che abbiamo indossato recentemente. La lista potrebbe essere infinita se facciamo riferimento anche ad altri stili, ad esempio quello sofisticato degli anni ‘20 e ‘30.

Le scarpe vintage anni ’70 comode e di classe ideali per tutte le occasioni

Anche le calzature sono sempre oggetto di rivisitazioni e novità, per creare dei trend popolari e di grande successo. È il caso di un grande classico popolare negli anni ‘70, che ha segnato generazioni intere, ovvero gli zoccoli di legno Clogs. Li abbinavano spesso con pantaloni a zampa e camicia colorata o con la famosa giacca con le frange. Oggi sono riproposti sempre in pelle o camoscio e legno, con vari tipi di tacco, alti, medi e bassi, ma tutti molto confortevoli. Alcuni modelli sono impreziositi da borchie, cinturini, dettagli luccicanti o placche metalliche, coloratissimi o monocromatici. Una calzatura country retrò che si trasforma in accessorio cult per completare look sofisticati ed eleganti, ma anche più casual. Eppure, non tutti sanno che gli zoccoli hanno radici antichissime, nascono come calzatura economica e diventano popolari e alla moda negli anni degli hippie. Quindi li resero più accattivanti e belli esteticamente, arricchiti con varie applicazioni. Oggi li troviamo anche con Platform e borchie dorate, con tacco basso e logo del Brand, aperte a sandalo, in denim, con gomma colorata, con pietre.

Indossare gli zoccoli con stile

Dai modelli più semplici a quelli più elaborati, ecco come potremmo indossare le scarpe vintage anni ’70 comode e di classe. Perfette se abbinate con pantaloni e jeans regolari dritti o a svasare e una semplice T-shirt. Ma per avere un outfit chic ed elegante, prendiamo lezione di stile dalla raffinata Cristina Parodi, volto noto della tv. Su Instagram è davvero radiosa, indossa gli zoccoli marroni Clogs con borchie, un abito lungo leggero beige con un motivo a quadretti più scuri. Aggiunge un tocco di colore una bellissima borsa grande blu ceruleo, sicuramente molto pratica. Un look semplice ma di classe per non rinunciare alla comodità ma neanche allo stile.