In autunno e in inverno è più facile ammalarsi di tosse, raffreddore, mal di gola, perché l’organismo non riceve più le vitamine e i sali minerali presenti nei cibi che solitamente assumiamo durante l’estate e la primavera. I frequenti sbalzi di temperatura in autunno e le temperature basse dell’inverno, debilitano il nostro organismo e più facilmente si trasmettono virus e batteri. Per ridurre il rischio di ammalarsi, bisogna seguire questi consigli, in modo tale che prepariamo il nostro corpo, ad affrontare l’inverno nel modo migliore.

Le regole da seguire per non ammalarsi in autunno e inverno sono le seguenti

Dormire almeno sette ore a notte

Per non ammalarsi bisogna dormire almeno sette ore a notte, perché la carenza di sonno indebolisce le difese immunitarie.

Mangiare sano

Non saltare mai la colazione, fare tre pasti completi comprendendo sempre la frutta e la verdura. Non assumere troppi zuccheri perché indeboliscono le difese immunitarie.

Fare attività fisica

Tra le regole da seguire per non ammalarsi in autunno e inverno abbiamo l’attività fisica. È necessario non condurre una vita sedentaria, basta fare semplici camminate quotidiane, per riattivare la circolazione sanguigna, potenziando la funzione immunitaria.

Lavare bene le mani

È importante lavare sempre bene le mani con un sapone antibatterico, ogni volta che si torna a casa e quando si ha a disposizione un bagno.

Aerare bene l’ambiente

Aerare bene e costantemente l’ambiente in cui si vive e si lavora è utile perché il ricambio con l’aria fresca, mantiene l’ambiente pulito e sono.

Non stressarsi

Lo stress indebolisce le difese del corpo. Organizzare le proprie giornate in modo da non renderle frenetiche e piene di impegni.

Coprirsi adeguatamente

Un corpo ben riscaldato, può prevenire il contagio dei virus. In autunno, vestirsi a strati, perché le temperature variano molto durante le ore della giornata.

Bere di frequente

L’idratazione va tenuta in considerazione. I liquidi vanno assunti maggiormente in caso di raffreddore, febbre e mal di gola.

Ridere ed essere positivi

Ridere ed essere positivi è un toccasana per il nostro organismo. Stare a contatto con persone che ci amano e che fanno ridere, rinforza il nostro sistema immunitario.