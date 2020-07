Le ragioni per fare ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. E’ giusto fare ricorso all’Agenzia delle Entrate? E se è giusto, si può fare? Scopriamolo insieme in pochi minuti. Continuate a leggere.

Dipende molto da che avviso vi è arrivato. E’ proprio in merito a questo che si gioca l’opportunità o meno di fare ricorso. Per esempio, poteva essere stato notificato poco prima del lockdown. E’ quindi urgente capire.

Le ragioni per fare ricorso contro l’Agenzia delle Entrate

Un primo punto da valutare è quanto si abbia ragione. Quanto è difendibile quell’avviso di accertamento di fronte ad un giudice tributario? Tanto più un atto è malfatto, tanto più sono gli argomenti difensivi per contestarlo. Quindi, tanto meglio fare un ricorso. E non invece un accertamento con adesione. Che si dovrà discutere con lo stesso funzionario che ha emesso l’atto.

Un secondo punto è: quanto è battagliero chi riceve l’accertamento? Anche questo aspetto non è irrilevante. L’accertato ne fa una questione di principio? Cioè, non accetta quello che è successo? E’ disposto ad andare fino alla fine pur di aver ragione? O è disponibile a mettere qualcosa sul piatto per chiuderla? Può essere una questione di principio, ovviamente. Può essere un’ingiustizia. Perché certi accertamenti, magari, sono fatti solo per mettere paura. Partendo da questi presupposti, è evidentemente che l’adesione sia meno attraente. Perché comunque l’accertato vivrà con frustrazione il fatto di scendere a patti. Ripetiamo: questo aspetto non è affatto irrilevante. Quanto si è battaglieri? Pensateci bene.

Un’ultima ragione per fare ricorso

Un terzo punto riguarda la possibilità che un mancato ricorso possa causare danni. Non immediati, ma futuri. Spieghiamo. L’agenzia delle entrate chiede i documenti, magari, del 2015 e del 2016. Due anni. L’accertamento emesso, magari, poi è quello del 2015. Ma quello del 2016, se va il 2015, è pronto per essere emesso. Ed allora se noi chiudiamo un adesione sul 2015, e sul 2016 ritornano gli stessi problemi che c’erano prima, dobbiamo prepararci a fare poi un adesione. Anche nel 2016. Con difficoltà potremmo contestare un atto quando l’anno prima siamo scesi a patti.

Quindi, vi stanno contestando un qualcosa che non ricorre negli anni dopo? E’ più plausibile pensare di chiuderla lì. Ma se invece contestano qualcosa che ricorre anno dopo anno, allora l’interesse a fare ricorso aumenta.