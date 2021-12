Capodanno sta arrivando, ormai non manca molto al cenone. Se siamo noi ad organizzarlo, abbiamo il nostro bel da fare. Ci sono, infatti, tantissime preparazioni da fare. Bisogna ovviamente cucinare degli ottimi piatti che sorprendano e soddisfino i commensali. Inoltre, bisogna anche preparare casa all’evento.

Per farlo, però, dobbiamo organizzarci bene e fare tutte le pulizie necessarie. In questo modo avremo una casa splendente, che sarà l’invidia di tutti coloro che verranno a trovarci. Vediamo quindi quali sono le pulizie fondamentali da fare in casa per preparare al meglio il cenone di Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco cosa non dobbiamo dimenticare

In mezzo alle tante cose da fare per il cenone, è facile dimenticarsi qualcosa e ricordarsene troppo tardi. Magari ci facciamo prendere dal panico e non riuscire ad organizzare tutto al meglio.

Innanzitutto, capiamo quali sono le stanze in cui staremo davvero. Per questo cenone siamo gli organizzatori dell’evento, e dobbiamo quindi immaginare come sarà la serata. Quindi, decidiamo dove faremo stare i commensali, se li faremo entrare solo in sala da pranzo oppure se li faremo andare in salotto per le ultime chiacchiere prima che se ne vadano. Decidiamo poi quali bagni vogliamo far usare loro.

Una volta capito come si svolgerà la serata, diamo una pulita a tutta la casa, ma ovviamente cerchiamo di essere estremamente precisi in quelle zone dove passeremo più tempo.

Prestiamo un’attenzione maniacale al tavolo, a piatti, bicchieri, e posate. Prepariamo il tavolo in anticipo, così se troviamo qualcosa fuori posto, possiamo sostituirlo in tempo.

Le pulizie fondamentali da fare in casa per preparare al meglio il cenone di Capodanno

La seconda cosa da fare è assicurarsi di gettare tutta la spazzatura e di sostituire tutti i sacchi vecchi con quelli nuovi, vuoti. Questo è fondamentale, perché sicuramente nella preparazione del cenone, e poi dopo cena, si creeranno molti rifiuti. Quindi, è bene che la nostra spazzatura se ne vada prima dell’arrivo degli ospiti.

Infine, diamo un consiglio utile già per il 2022: cerchiamo di anticipare dei lavori che volevamo fare il primo gennaio. Ad esempio, se volevamo lavare i vestiti, facciamolo ora. Non aspettiamo che arrivi il primo giorno dell’anno, con tante pulizie da fare dopo che gli ospiti sono andati via. Accendiamo subito la lavatrice e nel frattempo andiamo a fare le pulizie descritte sopra. Cerchiamo, insomma, di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione anche per fare lavori che volevamo rimandare a più tardi.

Chi sta ancora cercando idee sul cenone, invece, potrebbe essere interessato a questo primo piatto.