Le probabilità per i mercati sono ancora al rialzo-Foto da pixabay.com

Siamo giunti in un punto nodale ma non crediamo che i mercati ora possano ibziare una gamba rbassista. Questo fino a prova contraria. Le probabilità per i mercati sono ancora al rialzo se passeranno indenni due giorni importanti della prossima settimana.

I temi delle prossime settimane

Non è un buon momento per chi si attende ribassi. Dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre del 2022 (circa +50% di media) e del 25% ed oltre dai minimi di ottobre del 2022, molti continuano a rimanere alla finestra. Il motivo? La paura che i tassi di interesse potevano portare a una severa recessione economica.

Tutto quello che avevano preventivato molti è stato sconfessato dai fatti. Quali saranno i driver delle prossime settimane? Sempre i dati macroeconomici sull’inflazione e i prezzi e le decisioni delle Banche centrali sui tassi di interesse.

Le probabilità per i mercati sono ancora al rialzo: cosa monitorare nei prossimi giorni

La seduta di contrattazione del 17 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.806

Eurostoxx Future

5.066

Ftse Mib Future

35.130

S&P500

5.300.

Secondo i nostri modelli matematici e previsionali, la tendenza della prossima settimana dovrebbe essere di continuazione rialzista potrebbe continuare. Quali sono i livelli invece che potrebbero portare a un’inversione ribassista dei prezzi? Chiusure della prossima settimana inferiori si seguenti livelli:

Dax Future

18.692

Eurostoxx Future

5.030

Ftse Mib Future

34.315

S&P500

5.192.

In base al nostro parere e ai nostri calcoli, le giornate più importanti della prossima settimana e da monitorare con grande attenzione, saranno il 23, scdaenza del nostro primo setup annuale rosso e poi il 24 .

Attenzione, queste date potrebbero dispiegare effetti fino al prossimo setup rosso del 27 giugno. Alla scadenza dei nostri setup rossi, i mercati negli ultimi 20 anni, hanno intercettato, con probabilità vicine al 90%, cliuster rilevanti di minimi/massimi. Cosa accadrà questa volta? Sembrerebbe che i grafici abbiano poche probabilità di voler invertire al ribasso.

