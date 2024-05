Corre Banca Monte dei Paschi di Siena: come la valutano gli analisti?

Mercati che continuano a mostrare una buona intonazione rialzista fra lo scetticismo di molti. Sul listino milanese frattanto, corre Banca Monte dei Paschi di Siena. Fra lunedì e mercoledì prossima a Piazza Affari molte azioni staccheranno il dividendo e il 23 scadrà un nostro setup annuale. Cosa accadrà da mercoledì in poi? Attenderemo sviluppi.

La Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) nelle ultime settimane continua a registrare performance positive sul Ftse Mib, con le azioni che nell’ultimo periodo si sono portati fino all’area 5,15/5,20. Da inizio anno, le azioni sono salite di oltre 70%, segnando il minimo a 3,063 e il massimo a 5,294. Questo rialzo è stato spinto da Moody’s, che ha migliorato i rating della banca di un notch, portando il rating standalone Baseline Credit Assessment (BCA) a “ba2” da “ba3”, il long-term deposit rating a “Baa3” da “Ba1” e il long-term senior unsecured debt a “Ba2” da “Ba3”.

Moody’s ha attribuito l’upgrade al miglioramento del merito di credito della banca negli ultimi anni, al rafforzamento della solvibilità e alla capacità di generare utili, sostenuti da un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro e dal contesto favorevole dei tassi di interesse. La solidità patrimoniale è ulteriormente aumentata con un CET1 ratio fully loaded del 18,2% al 31 marzo 2024, superando il target del Piano Industriale per il 2026. L’outlook sui rating di lungo termine dei depositi e del debito senior unsecured è stato portato a stabile.

Grazie ai risultati raggiunti, MPS tornerà a distribuire dividendi dopo 13 anni, con una cedola di 0,25 euro per azione, prevista per lunedì prossimo.

Quali sono invece le raccomandazioni medie degli analisti che giudicano le azioni della società? Ecco come risulta dal sito Marketscreeener:

Quindi, ai livelli attuali le azioni sarebbero oltre il loro fair value del 2,3% circa.

Corre Banca Monte dei Paschi di Siena: studio del grafico secondo i nostri parametri

Abbiamo settato il grafico sulle barres ettiamnali e sullo stesso abbaimo inserito l’Alligator Indicator. Le medie sono incrociate al rialzo e in corso, in base ai dettami dell’indicatore, c’è una fase direzionale rialzista. Al momento, solo ritorni sotto 3,937 potrebbero minacciare la tendenza in corso.

