La prudenza predicata settimana scorsa è stata molto utile. Dopo l’exploit rialzista, infatti, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno avuto moltissime difficoltà ad accelerare al rialzo venendo fermate dalle resistenze. A questo punto, a maggior ragione, le probabilità non sono ancora a favore dei rialzisti sul Ftse Mib. Le prossime sedute potrebbero essere decisive per capire da che parte potrebbe muoversi il mercato.

Le probabilità non sono ancora a favore dei rialzisti sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 10 novembre in ribasso dello 0,51% rispetto alla seduta precedente a quota 28.399. La settimana ha chiuso al ribasso dello 0,67%.

Time frame giornaliero

Dopo le cinque sedute consecutive con chiusura superiore a quella del giorno precedente, un pattern che non si vedeva dal luglio 2023, che avevamo visto la settimana precedente, le quotazioni hanno rallentato la corsa e per tutta la settimana hanno tentato, senza successo, di rompere al rialzo la resistenza in area 28.595.

Questa incertezza ha fatto sì che gli indicatori iniziassero a perdere l’impulso rialzista. D’altra parte sono ormai sette giorni le quotazioni non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 28.595 che già in passato aveva frenato il Ftse Mib Future. Solo una chiusura giornaliera potrebbe confermare il rialzo e spingere le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui le quotazioni chiudano sotto area 27.615.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori sono contrastati. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti sia di superare l’ostacolo in area 29.233 che di rompere al ribasso il supporto in area 27.350. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

