Estate di San Martino: ecco 3 sagre in località economiche per mangiare bene e divertirsi

La nostra Italia è un Paese ricco di bellezza e di tradizioni. In ogni Regione troviamo infatti ricette antiche e feste particolari. In autunno in molte zone si attende soprattutto novembre per celebrare il giorno di San Martino. Scopriamo 3 delle località dove potremmo andare per gustare buon cibo e soggiornare pagando poco.

Le giornate si stanno accorciando, mentre la lista degli impegni quotidiani in autunno è sempre abbastanza lunga. Si lavora, ci si impegna per mantenere la casa pulita e chi ha figli li accompagna a scuola, a far sport o danza. Nel tempo libero, quindi, si ci vuol rilassare. Approfittiamo di alcune festività per andare in giro nel weekend. Possiamo sfruttare infatti qualche giorno libero per visitare paesini e borghi caratteristici. Uno stimolo in più per uscire di casa è l’opportunità di mangiare qualcosa di buono.

Estate di San Martino: ecco 3 sagre in località economiche in Italia

Circa a metà novembre di solito le giornate sono serene e tiepide. Secondo la credenza popolare si tratterebbe della cosiddetta “estate di San Martino”. Si racconta che un soldato romano divise il suo mantello con un povero. In quel momento il tempo cambiò. Martino in seguito si convertì al Cristianesimo e divenne vescovo di Tours.

La festa si celebra l’11 novembre e sono molte le tradizioni legate ad essa sia in Italia che all’Estero. Addirittura in alcune Regioni vi si associa la Festa dei cornuti, che probabilmente trae origini dalla fiera del bestiame. Solitamente si associa novembre all’assaggio del vino novello insieme alle castagne arrostite e a dolcetti. Diamo uno sguardo a qualche festa a cui potremmo partecipare.

Miane si trova in Veneto vicino Treviso. Qui dall’8 al 19 novembre 2023 si svolge la Sagra di San Martino. In particolare si potranno degustare vini locali e mangiare piatti come trippa, pollo, polenta e dolci vari. Per il soggiorno ad esempio una notte tra domenica 12 e lunedì 13 una camera matrimoniale partirebbe da 70 euro in alcune strutture.

Come festeggiare in Romagna e in Sicilia

La Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna ha un ricco programma. Fino al 12 novembre si potranno scegliere molte specialità da accompagnare a birra o vino. In particolare segnaliamo il Palio della Piada e la Fiera dei becchi, visite guidate e giochi nello Sferisterio. Anche da queste parti una camera per due persone costerebbe in media sui 70 euro.

In tante altre Regioni si festeggia San Martino in diversi modi. Tra varie località in Sicilia c’è Ravanusa, paese vicino la Valle dei Templi di Agrigento, Palma di Montechiaro e al mare. Oltre a visite guidate, il 10 e l’11 novembre 2023 per vie e piazze potremmo passeggiare tra vari stand enogastronomici invitanti. Gusteremo castagne, ricotta, carni bevendo vino novello. Si esibiranno gruppi musicali e si potranno conoscere le novità riguardanti i macchinari agricoli. Un pernottamento per una coppia in una struttura alberghiera o in una casa vacanze si aggirerebbe sui 50 euro.

