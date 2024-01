Un’altra settimana è passate è tutto rimane come congelato. Le quotazioni, infatti, sono ferme sui livelli raggiunti a fine anno, anzi i massimi sono stati aggiornati, ma sostanzialmente le resistenze di lungo periodo rimangono inviolate. D’altra parte anche i supporto di breve resistono ed ecco spiegata questa fase di stallo che sta attanagliando Wall Street. Tuttavia, possiamo dire con buone probabilità che le prime settimane del 2024 sembrano preparare il ribasso previsto dal frattale previsionale sui mercati azionari americani.

Cosa dicono le serie storiche?

Secondo le serie storiche elaborate da Proiezionidiborsa srl, il 2024 dovrebbe essere un anno rialzista con probabilità di circa l’80% e un rendimento medio di circa il 13%. Sempre secondo queste analisi, la probabilità che nel corso dell’anno si assista a un ritracciamento superiore al 20% è pari a circa il 2%. L’andamento previsionale ottenuto dall’analisi delle serie storiche è riportato nella figura seguente. Notiamo come la prima parte dell’anno sia laterale ribassista, mentre la seconda vede un forte rialzo delle quotazioni.

Le prime settimane del 2024 sembrano preparare il ribasso previsto dal frattale previsionale sui mercati azionari americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 12 gennaio a quota 37.592,98, in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,34%.

Time frame giornaliero

Allo stato attuale le quotazioni si trovano in una sorta di terra incognita. Hanno, infatti, superato il livello dove la probabilità di assistere a un’inversione è massima. Succede molto raramente che ciò accada e in questi casi conviene essere molto prudenti.

Se il massimo recente non dovesse essere violato, un segnale ribassista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 37.122 (linea tratteggiata).

Time frame settimanale

La settimana si è chiusa in ribasso frenata, per la quarta settimana consecutiva, dalla resistenza in area 37.920. Solo il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 33.290.

Letture consigliate

