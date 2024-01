5 trend da seguire con attenzione per guadagnare nel 2024 secondo Forbes

5 trend da seguire con attenzione per guadagnare nel 2024-Foto da pixabay.com

Quali sono i trend di investimento più promettenti per il 2024? Ecco i settori finanziari che potrebbero essere premiati quest’anno secondo la rivista Forbes.

L’anno 2023 è stato caratterizzato da sfide e opportunità per gli investitori. Ma quali sono i trend di investimento che si prevedono per il 2024? Ecco le principali tendenze che potrebbero influenzare il mercato finanziario globale nel prossimo anno secondo la rivista Forbes.

5 trend da seguire nel 2024: primo fra tutti quello dei vincitori del 2023

Il primo trend da tenere d’occhio è quello dei titoli tecnologici, che hanno dominato il mercato azionario negli ultimi anni. In particolare i magnifici 7 titoli tecnologici: Apple, Alphabet, Tesla, Meta, Amazon, Microsoft e Nvidia. Anche nel 2024 si prevede che queste aziende continueranno a essere leader nel mercato tecnologico e a generare valore per i loro azionisti.

Le obbligazioni torneranno nel 2024

Il secondo trend da seguire è quello delle obbligazioni, penalizzate dall’aumento dei tassi d’interesse negli ultimi mesi. Tuttavia, si prevede che i tassi di interesse cominceranno a scendere nella prima parte del 2024. Questo porterebbe a un aumento del prezzo delle obbligazioni in circolazione e a un calo dei rendimenti offerti dalle nuove emissioni.

Le criptovalute non sono più una moda

Il terzo trend da monitorare è quello delle criptovalute, che sono diventate sempre più popolari tra gli investitori. Un’elevata volatilità, la scarsa correlazione con gli altri asset e la potenziale innovazione tecnologica sono il fiore all’occhiello di questi asset. Tuttavia, proprio per questi fattori le criptovalute sono anche molto rischiose e soggette a forti oscillazioni di prezzo. Maneggiare con moltissima prudenza e solo da chi ha esperienza.

L’oro non tramonta mai

Il quarto trend da non trascurare è quello dell’oro, che è considerato da sempre un bene rifugio e una forma di riserva di valore. L’oro ha beneficiato della crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, raggiungendo un picco di oltre 2.000 dollari l’oncia nel 2020. Nel 2024 si prevede che l’oro tornerà a salire, grazie alla domanda da parte dei Paesi emergenti, alla riduzione dell’offerta e alla possibile instabilità geopolitica.

Molte delle materie prime cresceranno di prezzo

Tra i 5 trend da seguire c’è anche quello delle materie prime, che sono delle risorse naturali che vengono utilizzate per produrre beni e servizi. Le materie prime più importanti sono il petrolio, il gas naturale, il carbone, i metalli, i cereali e le materie prime agricole. Nel 2024 si prevede che questi beni avranno una forte crescita, grazie alla ripresa della domanda da parte dei Paesi in via di sviluppo. Sulla crescita dei prezzi peserà anche la transizione verso le energie rinnovabili e la scarsità di alcune risorse.