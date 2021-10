Le previsioni per un titolo azionario che non ha ancora rivisto i livelli pre-Covid non sono banali. Non sono molti, infatti, i titoli che non sono ancora riusciti ad assorbire il colpo che ha fatto andare al tappeto i mercati azionari nel febbraio del 2020. Crowdfundme è uno di questi titoli e adesso si trova ad affrontare il duro ostacolo della resistenza che si trova in area 4,82 euro. Questo livello rappresenta il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso e potrebbe avere un fortissimo impatto sul futuro del titolo.

Una situazione simile si è già verificata durante il mese di agosto quando le azioni CrowdFundMe sono state vicine a un importante supporto dal quale sarebbero potute ripartire al rialzo. Rialzo che poi si è verificato e che ha portato il titolo a guadagnare circa il 20% nelle settimane successive.

Adesso il livello chiave non è un supporto, ma una resistenza. Una chiusura settimanale superiore a 4,82 euro porterebbe a un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più vicino si trova in area 5,45 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 6,1 euro per un per un potenziale rialzo di oltre il 20% dai livelli attuali.

Qualora, invece, la resistenza dovesse tenere, allora il titolo potrebbe ritornare in area 4,2 euro.

Va notato che l’estrema fase d’incertezza che attanaglia il titolo è evidente anche dall’andamento del nostro Swing Indicator che si trova in una fase neutrale da ormai moltissime settimane. Una prima indicazione sulla futura direzione del titolo, quindi, si potrebbe avere dal segnale di questo indicatore o da quello di acquisto del BottomHunter.

Nota sui volumi scambiati sul titolo CrowdFundMe

Prima di concludere una nota molto importante. La capitalizzazione di CrowdFundme è di circa 7 milioni di euro e anche considerando i volumi dell’ultima settimana il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 50.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato.

Il titolo CrowdFundMe (MIL:CFM) ha chiuso la seduta del 27 ottobre in rialzo del 3,08% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 4,22 euro.

Time frame settimanale