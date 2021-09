In maniera del tutto inaspettata le pressioni di Erdogan sulla Banca Centrale portano al taglio dei tassi facendo crollare la lira turca. Le attese, infatti, erano per una conferma del tasso di interesse di riferimento al 19%. La Banca Centrale turca, invece, ha tagliato il tasso al 18%.

Con un inflazione superiore al 17% la notizia non è stata presa bene dagli investitori che hanno venduto lire turche a favore di euro e dollaro. Non sono bastate le rassicurazioni relative a una ripresa dell’economia per contenere la discesa. Secondo le fonti ufficiali, infatti, la ripresa dell’economia è sostenuta e dovrebbe tenere nei prossimi mesi. Inoltre, la Banca Centrale ha dichiarato che “Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti disponibili fino a quando indicatori forti non mostreranno un calo permanente dell’inflazione, e l’obiettivo del 5% a medio termine sarà raggiunto nel perseguimento della stabilità dei prezzi”.

Questo è il quadro macro, andiamo ora a vedere quali sono le indicazioni che arrivano dai grafici del cambio euro lira turca e dollaro lira turca.

Le pressioni di Erdogan sulla Banca Centrale portano al taglio dei tassi facendo crollare la lira turca: le indicazioni dell’analisi grafica

Il cambio euro lira turca ha visto le quotazioni chiudere la seduta del 24 settembre a 10,4074 in rialzo dell’1,06%. Il cambio dollaro lira turca, invece, ha visto le quotazioni chiudere la seduta del 24 settembre a 8,8793 in rialzo dell’1,23%.

Time frame giornaliero sul cambio euro lira turca

La tendenza in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 10,476. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte verso il III obiettivo di prezzo in area 10,818.

La ripresa della lira turca nei confronti dell’euro passa per una chiusura giornaliera inferiore a 10,122.

Time frame giornaliero sul cambio dollaro lira turca

La tendenza in corso è rialzista e punta al II obiettivo di prezzo in area 9,018. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte verso il III obiettivo di prezzo in area 9,434.

La ripresa della lira turca nei confronti del dollaro passa per una chiusura giornaliera inferiore a 8,648.

Approfondimento

