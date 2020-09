La casa è una delle principali componenti della ricchezza delle famiglie del nostro Paese. Da sempre è considerata non solo il luogo della famiglia e degli affetti ma anche un’importante fonte di stabilità economica.

Dati recenti mostrano infatti che tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà. Inoltre, il patrimonio immobiliare degli italiani vale oltre 6.000 miliardi di euro. A dimostrazione della centralità degli immobili nelle scelte anche economiche delle famiglie italiane. La casa nasconde però anche alcune insidie. In primo luogo, la progressiva contrazione del mercato immobiliare ha messo in discussione il mattone come strumento di investimento. La criticità meno nota deriva però dai rischi quotidiani a cui una casa ci espone. Possedere un immobile significa anche rispondere di danni causati a terzi dalla caduta di un oggetto dal tetto o dal terrazzo. O anche rispondere di un infortunio occorso ad un visitatore.

Casa dolce casa

I rischi connessi al possesso di un immobile sono molteplici. Normalmente gli italiani sono impreparati perché ne sottovalutano la portata. Ma un semplice vaso di fiori che cade dal balcone potrebbe mettere a repentaglio i risparmi di una vita. Nulla che una buona polizza non possa evitare ma gli italiano sono cronicamente poco assicurati.

Normalmente infatti, sottoscriviamo solo le polizze obbligatorie quando accendiamo un mutuo. I rischi però sono molti e non si esauriscono con il rimborso del debito. In caso di un evento imprevisto infatti, un’assicurazione può salvaguardare il benessere della nostra famiglia. Le polizze casa migliori le riconosci in questo modo: fanno dormire sonni tranquilli. Vediamo quindi quali sono i rischi più comuni e come possiamo tutelarci.

Le polizze casa migliori le riconosci in questo modo

Un immobile può causare una serie di danni a terzi. Dal coppo che cade su un passante, all’albero che si abbatte su una vettura parcheggiata, gli eventi sono difficilmente stimabili. Una polizza di Responsabilità Civile evita che un evento sfortunato ci rovini economicamente. I furti sono un’esperienza traumatica, un’assicurazione ci evita la beffa di dover anche pagare i danni causati dai ladri. La rottura di un tubo dell’acqua è sempre una seccatura. Meno grave se a pagare la fattura dell’idraulico è l’assicuratore. Un fulmine può danneggiare i nostri elettrodomestici in un secondo: se a ricomprarli ci pensa l’assicurazione rimarremo meno traumatizzati. Gli esempi sono tanti e a volte i rischi sono difficili da immaginare.

Un costo sostenibile

Negli ultimi anni i costi delle assicurazioni sono scesi. Le motivazioni sono essenzialmente due. Da un lato sempre più italiani scelgono di sottoscrivere una polizza, e questo abbassa il loro costo. Inoltre, i comparatori on line consentono di scegliere l’opzione più utile e conveniente. Il confronto tra le offerte aiuta nella scelta, le polizze casa migliori le riconosci in questo modo.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di effettuare più preventivi ma di non soffermarsi solo sul premio annuale. Vanno valutati con attenzione i massimali, le coperture previste e quelle escluse e le franchigie. Ovvero la quota che rimane a nostro carico. Più sono elevate e meno costerà l’assicurazione. Sta a noi trovare la soluzione più adatta alle nostre esigenze.