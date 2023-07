Perché le piante grasse non fanno i fiori? Ecco svelati 3 motivi più un trucco dei fioristi

Non hai mai visto un fiore sbocciare dalla tua piantina grassa e ti chiedi dove stai sbagliando? Se vuoi assistere a questo spettacolo e vantarti del tuo pollice verde, ecco cosa fare.

Le piantine grasse sono tra le più diffuse e amate in generale. Non richiedono troppe cure, sono esteticamente decorative e hanno dimensioni contenute. Sono belle così, anche senza fiori è vero, pensiamo al cactus o al sedum. Ma anche loro regalano fiori coloratissimi e stupendi che è bello ammirare. Qualcuno spunta e dura pochi giorni, altri per periodi più lunghi a seconda della varietà. Ma tu in tanti anni che hai comprato piate grasse non ne hai mai visto uno? Allora forse stai facendo questi errori.

Perché le piante grasse non fanno i fiori, cosa stai sbagliando

Forse hai esagerato con le innaffiature e potrebbero avere le radici marce. Se vedi che sono molli e hanno un colore tendente al giallino, non fanno fiori perché stanno per lasciarti. Ma esiste qualche rimedio che potrebbe salvarle, a cominciare dallo smettere di innaffiarle per un po’.

Ma uno dei motivi principali per cui una succulenta non fa fiori è la temperatura stabile. Al contrario delle altre tipologie di piante, le piante grasse hanno bisogno di sbalzi di temperatura per fiorire. Tenerle sempre in casa ad una temperatura costante blocca il loro ciclo vegetativo. Quando arriva il freddo o anche di notte nelle stagioni più calde, tienile all’aperto.

Il segreto dei vivaisti che ti sorprenderà

Un altro motivo è probabilmente che non ricevono abbastanza luce durante il giorno. Sono piante nate per sopravvivere al sole diretto e incamerare acqua. Se non hanno almeno 4 ore di luce costante tutto l’anno difficilmente fioriranno. Per ultimo, una delle cause principali a cui non pensiamo mai, il terriccio sbagliato. Siccome si tratta di piante semplici da gestire che vanno innaffiate poco, difficilmente pensiamo al terriccio.

I vivaisti hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per far crescere rigogliosa qualsiasi pianta. Ma se tu non vuoi spendere soldi in concimi o terricci costosi, ecco un consiglio. Utilizzando degli scarti della cucina puoi creare il tuo terriccio ricco di nutrienti praticamente a costo zero. Come? Utilizzando l’acqua di cottura, ma quella usata per fare l’uovo sodo. Per avere ancora più carbonato di calcio, possiamo aggiungerci proprio il guscio d’uovo.

Quindi, ecco perché le piante grasse non fanno i fiori e non dipende certo da te. Se stai seguendo tutti questi consigli e non hai ancora visto la tua pianta sbocciare, non temere. Le succulente sono tutte diverse e hanno cicli vegetativi molto diversi. Ci vorrà un po’ di tempo per alcune, ma così le vedrai sicuramente sbocciare!