La salute e il benessere della persona sono argomenti sulla bocca di tutti. La concezione stessa di salute è profondamente cambiata e ha portato alla creazione di nuovi stili di vita. Sin dai tempi di Aristotele, la salute della mente e quella del corpo, viaggiavano di pari passo. Solamente l’armonia tra anima e fisico si determina il buon stato di salute, non a caso si dice “mens sana in corpore sano”.

Esistono molti modi, naturali il più delle volte, con cui aumentare sensibilmente il proprio tenore di vita. La natura nella sua immensa grandezza, ha quasi sempre la soluzione giusta per le nostre esigenze.

Ecco le piante da comprare e da tenere in casa per migliorare la salute del corpo e il benessere psicologico. La loro azione è così sorprendente da convincere persino i più scettici.

Azalea

Tra le piante ornamentali maggiormente diffuse nelle case degli italiani, svetta l’azalea. Il suo punto di forza sono sicuramente i fiori dalle tonalità sgargianti e dal profumo inebriante. Nel linguaggio dei fiori simboleggia la gioia e la fortuna, una pianta che dovremmo avere tutti nelle nostre abitazioni.

Gelsomino

Questo magnifico arbusto è utilizzato in diversi settori per le sue proprietà benefiche eccezionali. I fiori possiedono diversi effetti benefici, utili per affrontare al meglio le nostre giornate. L’elevato potere antibatterico e calmante permette di aumentare le difese immunitarie in modo del tutto naturale. Oltre a diminuire la pericolosità degli agenti patogeni è in grado di aumentare l’intesa di coppia, gli effetti afrodisiaci sono decisamente notevoli.

Orchidea

Un metodo estremamente efficace per ripulire l’aria che respiriamo. L’orchidea possiede enormi proprietà rilassanti e calmanti. L’effetto benefico agisce principalmente a livello mentale, donando un effetto benefico immediato a chi odora i suoi fiori. Tenuto a discrezione su un davanzale o sulla scrivania permette di adornare in maniera originale ogni ambiente.

Valeriana, amica della salute

La valeriana è utilizzata nel settore farmaceutico e officinale da moltissimo tempo, le sue proprietà sono note a tutti. L’azione sedativa della tisana a base di questa radice è davvero un toccasana per l’organismo. Effetti considerevoli si manifestano a livello enterico. L’azione antinfiammatoria sulla mucosa gastrica e intestinale permette di alleviare quel fastidiosissimo bruciore a livello della bocca dello stomaco.

