Non è un mistero il fatto il che il 2020 sia stato un anno particolarmente difficile per le popolazioni dell’intero globo. La pandemia causata dal Covid-19 ha lasciato dietro di sé tantissime vite. Questo ha arrecato un tale dolore e una tale sofferenza da essere quasi paragonabili a quelli di una guerra.

L’emergenza sanitaria è sfociata inevitabilmente in una crisi economica mondiale. Moltissimi sono i settori colpiti dalla crisi, ma degni di nota sono anche quelli che invece hanno avuto dei risultati positivi. Un esempio lampante è rappresentato dai settori delle tecnologie e telecomunicazioni. La “stay-at-home economy” ha favorito grandi multinazionali come ad esempio Amazon, Netflix, Apple e Facebook.

Viste queste premesse, cosa dovremmo aspettarci dall’anno che è appena cominciato? Ecco cosa ci attende secondo Nostradamus nel 2021.

Interpelliamo Nostradamus

Il famoso astrologo Nostradamus è noto per le sue innumerevoli profezie sul futuro. Nel XVI° secolo, egli fu già in grado di predire numerosi avvenimenti storici che poi si verificarono realmente, o quasi. In realtà, il modo in cui Nostradamus scriveva le sue profezie era al quanto vago. Inoltre, molto spesso queste stesse profezie sono state interpretate dagli esperti solo ex-post. Questo potrebbe far destare dei sospetti sulla veridicità delle profezie stesse. Si potrebbe pensare che le sue profezie siano state adattate ai fatti appena accaduti.

Ad ogni modo, a sentire gli studiosi, Nostradamus avrebbe predetto per il 2021 una situazione ancora peggiore rispetto a quella dell’anno appena terminato. Secondo lui, il 2021 sarà l’anno in cui l’uomo si separerà irreparabilmente con la natura e questo porterà diverse spiacevoli conseguenze. Infatti, il surriscaldamento del pianeta porterà allo scioglimento dei ghiacciai e a tutti gli effetti che ne conseguiranno.

Inoltre, tra le profezie che Nostradamus fece per il 2021, troviamo anche:

invasione di zombie, creati “a laboratorio” da un virus che investirà la popolazione;

carestia e fame nel mondo;

asteroide che colpirà la Terra;

popolo musulmano a capo del mondo;

robot che prenderanno il posto degli esseri umani.

Torniamo ai giorni nostri

Non si può sapere a priori se le profezie di Nostradamus si riveleranno corrette ancora una volta. Ciò che sappiamo è che il 2021 sarà l’anno della cura e del vaccino. Infatti, il vaccino contro il Coronavirus sarebbe già stato individuato e gradualmente sarà somministrato alla popolazione secondo un criterio ben preciso.

Inoltre, per quanto riguarda l’economia, i mercati finanziati ci insegnano che dopo una grande caduta c’è sempre una grande ripresa. La ripresa economica ci fu dopo la crisi del ’29, la crisi del petrolio del ’73 e la recessione del 2008. Perché non dovrebbe essere così anche questa volta?

Capire cosa ci attende secondo Nostradamus nel 2021, permetterà di chiarire molti subbi sull’anno appena iniziato. Attendiamo con impazienza che l’emergenza sanitaria rientrerà e che la ripresa economica avvenga presto.

