Un’altra giornata di contrattazione sull’ottovolante e a questo punto, domani, il 6 gennaio sarà probabilmente decisivo per i prossimi due mesi dei mercati azionari.

La data di domani è un importante cluster di prezzo tempo statico che normalmente viene visto come vero incipit delle contrattazioni annuali. I nodi quindi, dovrebbero venire al pettine già dalle prime ore di contrattazione. Le resistenze che mantengono al ribasso/ferme le quotazioni dall’8 dicembre in poi, verranno finalmente rotte al rialzo oppure ad domani si inizierà a scendere come da frattale annuale?

Alla ore 22 del 5 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.681

Eurostoxx Future

3.542

Ftse Mib Future

22.185

S&P 500

3.726

Cosa proiettare per domani e per i prossimi giorni?

In base alle nostre previsioni annuali dovrebbe iniziare un ribasso fino a metà febbraio

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2021.

Siamo quindi giunti ad un punto nodale.

Il 6 gennaio sarà probabilmente decisivo per i prossimi due mesi dei mercati azionari

Di seguito la mappa dei prezzi per regolarsi domani e capire se le quotazioni partiranno al rialzo o al ribasso.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 6 gennaio superiore a 13.908.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 6 gennaio superiore a 3.597.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 6 gennaio superiore a 22.250.

S&P 500

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 6 gennaio superiore a 3,770.

La nostra idea operativa è che da domani in poi dovrebbe partire un fase direzionale. Il verso verrà deciso proprio nella giornata. Un primo indicatore di ribasso verrà dalla rottura anche intraday dei minimi odierni. Invece, per il rialzo, dalla rottura dei massimi odierni. Attenzione però ai falsi segnali che si potrebbero avvicendare e per questo motivo meglio rimanere a bordo campo in attesa della chiusura della giornata di contrattazione. Questa dovrebbe dare maggiori certezze.

Si procederà per step.