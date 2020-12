Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da anni, le persone distratte vengono accusate di vivere in un altro mondo. A queste, si critica il fatto di dimenticare dove hanno messo le chiavi di casa o il portafoglio. O gli si recrimina di aver dimenticato un appuntamento importante. Per la società, questi atteggiamenti non sono del tutto accettati. Ma la scienza è pronta a ribaltare la situazione. Un recente studio ha infatti dimostrato che questi atteggiamenti potrebbero essere sintomo di un’intelligenza superiore alla media.

Perciò, le persone distratte da oggi potranno rispondere alle critiche e vincere ogni discussione grazie ai risultati di questa ricerca scientifica!

La ricerca scientifica che dimostra che le persone distratte sono più intelligenti

A sostenere una più acuta intelligenza delle persone distratte, uno studio dell’Università di Toronto. La ricerca è stata condotta da Paul Franklad e Blake Richards, e ha dato vita a risultati straordinari. Infatti, gli studiosi si sono voluti concentrare sui lati positivi di una distrazione eccessiva. E, a differenza della società che critica questi comportamenti, li hanno valorizzati. Hanno dimostrato, infatti, che chi tenta di ricordare tutto e di avere tutto sotto controllo, ha difficoltà nel prendere decisioni importanti nella propria vita. Chi invece vive “tra le nuvole”, pare sia molto più concreto nelle scelte fondamentali.

Come affermano i ricercatori che hanno sviluppato lo studio Paul Franklad e Blake Richards dell’Università di Toronto, coloro che si sforzano di tenere la loro vita sotto attento controllo, che cercano in altre parole di ricordare tutto, hanno molta difficoltà quando invece è tempo di prendere decisioni significative: «È importante che il cervello lasci perdere i dettagli irrilevanti e di concentri, al contrario, sulle cose che contano» sottolineano.

I ricercatori spiegano

Franklad e Richards sostengono fortemente, infatti, che la società non comprenda a pieno il valore delle persone distratte. Secondo gli studiosi, tutti stimano e ammirano le persone che ricordano tante cose e che conoscono diverse nozioni. Ma, al tempo stesso, quando il cervello è sovraccarico di informazioni superficiali, non riesce a sciogliere i nodi dei problemi fondamentali della vita. Questo perché si concentra troppo su dettagli che sono totalmente irrilevanti. E dunque non ha tempo per prestare attenzioni alle cose davvero importanti. A differenza di queste persone, chi è distratto ha il cervello totalmente libero e pronto ad analizzare i casi fondamentali della quotidianità.

Dunque, le persone distratte da oggi potranno rispondere alle critiche e vincere ogni discussione grazie ai risultati di questa ricerca scientifica!

Approfondimento

Un tratto davvero comune che presentano solo le persone più intelligenti senza saperlo