Prendere un gatto è sicuramente una scelta importante. Questo animale, infatti, ha bisogno di tante cure. Molte persone, però, hanno dei forti dubbi sull’avere un micio in casa. Questo perché c’è la convinzione che i gatti siano animali schivi, indipendenti e molto freddi. Ma la realtà è tutt’altra! I gatti possono donare un amore infinito. Basta solo saperli prendere. E, soprattutto, bisogna saper scegliere la razza giusta! E allora, ecco le tre razze di gatto migliori da avere nel proprio appartamento. Tutti rimarranno sorpresi dalla loro affettuosità!

Al primo posto si trova British shorthair

Il British shortair è, come indica il nome, un gatto britannico. Questo micio a pelo corto ha un carattere davvero socievole e molto equilibrato. Si tratta di un animale sempre piacevole da avere intorno, sia per i suoi simili che per gli uomini. Sa trascorrere il suo tempo anche da solo, dormendo e giocando ma, al tempo stesso, ama le coccole e la compagnia. Perciò, in cima alla lista, si trova proprio lui!

Il Siamese è l’ideale

Il Siamese è la razza per eccellenza delle coccole. Si tratta di un gatto, infatti, davvero affettuoso e leale. Ama i suoi padroni e gli ospiti che entrano in casa sua. Gioca con tutti, e questa è sicuramente la sua attività preferita. Allo stesso tempo, è simile al cane nel rapporto che crea con il proprio padrone e con il resto dei membri per la famiglia. Tutte le sue caratteristiche sono indicate in modo specifico in questo articolo, sempre appartenente al nostro team di ProiezionidiBorsa.

Anche il Ragdoll è perfetto per un appartamento

Il Ragdoll si distingue da tutte le altre razze per il suo carattere mansueto e tranquillo. Di una dolcezza incredibile, questa piccola nuvola bianca con gli occhioni azzurri farebbe innamorare davvero tranquillo. All’occorrenza, però, può anche diventare molto dinamico, e adora giocare con il proprio padrone.

Dunque, ecco le tre razze di gatto migliori da avere nel proprio appartamento! In base al proprio carattere si potrà scegliere quella giusta!